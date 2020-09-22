Смена руководства подтолкнет МИД РФ к более активной защите интересов страны

МИД РФ необходимо отказываться от привычной уже практики «выражений озабоченности» и серьезно заняться защитой национальных интересов за пределами нашей страны. Об этом написал журналист «Комсомольской правды» Эдвард Чесноков в Telegram-канале «НЕЗЫГАРЬ», комментируя слухи о возможном переходе Сергея Лаврова на другую должность.

Автор публикации выразил надежду на то, что подобные перемены только пойдут на пользу Министерству иностранных дел РФ. Чесноков отметил, что после достаточно длительного пребывания Лаврова на посту главы российского внешнеполитического ведомства, смена дипломатического поколения крайне необходима.

Журналист считает, что на фоне ухода в отставку уважаемого руководителя российской дипломатии нашу страну ждут большие перемены во внешней политике. Чесноков объясняет важность укрепления позиции России на международной арене. Для этого, по его мнению, нужно действовать более решительно и жестко, когда это потребуется. Он предлагает всячески уходить от извинений и бесконечных опровержений, которыми долгие годы занималось МИД РФ.

Эдвард Чесноков напомнил о безуспешных попытках российского министерства противостоять нападкам коллективного Запада, которые проявлялись в многочисленных вбросах и голословных обвинениях. В качестве примера он привел «расследование» трагедии с малазийским боингом MH17, допинговый скандал вокруг наших спортсменов, убийство Александра Литвиненко в Лондоне и Зелимхана Хангошвили в Берлине, «отравления» Скрипалей и Алексея Навального, а также неутихающую шумиху по поводу территориальной принадлежности Крыма. Журналист уверен, что все это бремя сильно вредит России, потому что МИД РФ проявлял излишне мягкую позицию в каждом отдельном случае, а не отстаивал интересы страны.

Заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» рассчитывает, что на смену Сергею Лаврову придет руководитель, который кардинально изменит стратегию противодействия агрессивной антироссийской пропаганде. Он призывает сделать новый МИД РФ «моральным маяком» для здоровых сил Запада. Чесноков предлагает активно работать с оппозиционными силами в других странах и обеспечивать политическое убежище в России всем нуждающимся иностранцам.

Автора поста считает, что благодаря кадровым изменениям во внешнеполитическом ведомстве наконец удастся решить вопрос освобождения Максима Шугалея и Самера Суэйфана из ливийской тюрьмы «Митига», где наши соотечественники находятся уже больше года. В качестве весомого аргумента, можно отправить к Триполи эскадру боевых кораблей, - предлагает Чесноков. Также он напомнил о Богдане Осиповой, осужденной в США, и других россиянах, незаконно удерживаемых иностранными государствами или режимами.

Чесноков надеется на то, что новый глава МИД РФ сможет помочь любому человеку, «считающему себя русским, (чтобы это ни значило) вернуться домой». Журналист констатировал, что для этого ведомству прежде всего нужно забыть о робких извинениях и не ограничиваться одними только озабоченностями.