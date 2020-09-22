США планируют высадиться на Луну в 2024 году

Согласно обновленным планам по лунной программе Artemis американского национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), США планируют высадку на Луну через три года – в 2024 году, пишет «Коммерсантъ».

Первый беспилотный полет на Луну по новому графику состоится в 2021 году, миссия будет носить название Artemis 1. Вторая миссия отправится к спутнику Земли уже с экипажем на борту космического корабля.

«Первая миссия запланирована на 2021 год без космонавтов, а Artemis 2 полетит с экипажем в 2023 году», - говорится в сообщении NASA, публикуемом на официальном сайте организации. Высадка на Луну запланирована в третьей миссии (Artemis 3) лунной программы, в 2024 году, подтверждает документ.

Ранее сообщалось о переговорах между Москвой и Пекином по созданию лунной научной базы. Об этом рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он также сообщил, что не исключено, что к проекту будут привлечены США. До этого стало известно, что США готовят миссию к Венере, на которой ученые обнаружили следы жизнедеятельности живых организмов.