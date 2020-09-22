«ТОП Лучших социальных проектов России 2020!»: Объявлены результаты

17 сентября в Radisson Resort Zavidovo состоялась Церемония награждения лауреатов 8-ой ежегодной программы «Лучшие социальные проекты России» – самое масштабное мероприятие в сфере корпоративной социальной ответственности. Уже 8 лет Программа собирает на одной площадке представителей бизнеса, общественных организаций и государственных структур, которые не остаются в стороне и вносят существенный вклад в развитие социальной сферы, для того, чтобы торжественно вручить заслуженные награды!

Мероприятие началось с конференции, в рамках которой участники поделились опытом внедрения и развития КСО-программ, рассказали с какими трудностями столкнулись и как последовательно и успешно решали текущие задачи, особенно в период пандемии и социальной изоляции. Были затронуты важнейшие темы: в образовании – финансовая грамотность, предпринимательство, развитие образования в отдельных регионах, программы взаимодействия бизнеса и высших учебных заведений страны; в благотворительности и волонтерстве – взаимодействие с фондами, помощь больницам и пациентам, новые возможности взаимодействия. Большое внимание уделили теме экологии и поддержке здорового образа жизни. Об ответственном подходе компании, о заботе об экологии и о новом проекте компании, рассказала креативный директор Greenway Поначевных Елена: «Greenway выступает за сохранение природы и занимается восстановлением уничтоженных пожарами лесов. Помимо этого, Greenway перерабатывает свою продукцию для дальнейшего использования в качестве сырья для новых изделий. А ещё компания заботится о животных. С 2020 года Greenway оказывает постоянную финансовую поддержку АНО «Научно-экологическому Центру Спасения дельфинов «Дельфа». Компания продолжит идти по экологическому пути, воплощая в реальность философию осознанного потребления и заботы об окружающей среде».

Среди спикеров форума выступили представители компаний-победителей Программы «Лучшие социальные проекты России»: АО «Русская медная компания», ПАО «Сбербанк», ООО «Альмаватех», Краудсорсинговая платформа Биорг, ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», ООО «ГОЛДЕР-ЭЛЕКТРОНИКС», бренд Rondell, BIOCAD, АО «Фаберлик», БФ «Дом Роналда Макдоналда», Яндекс.Такси, «ЭНВИРО-ХЕМИ ГмбХ», БК BetBoom, Яндекс.Лавка, АО «Почта Банк», Девелоперская группа «Сити- XXI век», ООО Леруа Мерлен Восток, Фонд «Дети Дождя», Компания «Салым Петролеум Девелопмент», АО «Северсталь Менеджмент», Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» (Социальный партнёр ПАО «НЛМК»).

В период пандемии Оргкомитет принял решение о внесении специальной номинации «Неравнодушные. Поддержка и помощь» - для всех, кто не остался в стороне. Для тех, кто организовал дополнительные места для лечения пациентов, предоставлял необходимые средства гигиены, организовывал волонтерскую помощь, поддерживал врачей и весь медицинский персонал; Для организаций, которые смогли сохранить рабочие места, зарплаты и усилить поддержку. «Такие премии очень важны, они не только объединяют людей, которые несут добро, но и способствуют укреплению социально развитого общества. В этот раз многие номинации были посвящены решению проблем, возникшим в период пандемии. Фонд гордится тем, что наша инициатива в поддержку врачей победила в одной из таких номинаций. #СТРАНАБЕЗВИРУСА – это не вынужденная мера, а самый настоящий человеческий ответ масштабному вызову, связанному с угрозой здоровья» - прокомментировала президент Благотворительного фонда «Система» Оксана Косаченко.

Среди победителей специальной номинации награды получили: СПАО «Ингосстрах», ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни», Благотворительный фонд «Система», ООО «Пролинк МО.ру, Яндекс (проект «Помощь рядом»).

Дети – наше все! Дети – наше будущее! Как много детей нуждаются в срочной и неотложной медицинской помощи, хирургическом вмешательстве (порой связанной с выездом за пределы Российской Федерации), в реабилитации! Чаще всего, любая болезнь возникает неожиданно и для её лечения требуются серьезные материальные затраты. Каждый ребёнок, нуждающийся в помощи, получает шанс на полное выздоровление от серьёзных заболеваний, ведь детский организм способен успешно бороться даже с самыми страшными заболеваниями, онкологическими. «10 лет Röndell помогает детям побеждать болезнь. Приятно, что это заметили и отметили Программой «Лучшие социальные проекты России». Звание лауреата этой Программы – это признание благотворительного проекта, отражающего ключевые ценности бренда Röndell – благородство! Но, главное, что об этих детях узнают ещё много - много людей, готовых дарить детям здоровье и жизнь» - комментирует Президент компании «ГОЛДЕР-ЭЛЕКТРОНИКС» Деревянченко Андрей Васильевич.

10 лет компания «ГОЛДЕР-ЭЛЕКТРОНИКС» сотрудничает с фондом «Подари жизнь». Фонд «Подари жизнь» помогает детям и молодым людям в возрасте до 25 лет с гематологическими, онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями.

«Мы рады, что имеем возможность помогать и снова участвуем в премии «Лучшие социальные проекты России»! В условиях пандемии «Поделись ДоброТОЙ» заботились о тех, кому было особо сложно: мы поддержали детей, проходящих лечение в больницах, и детей врачей, ждущих родителей дома, ветеранов и многодетных семей. Для нас важно быть социально-ответственными – это связь поколений, это пример детям!», - отметила учредитель федеральной сети магазинов детских игрушек TOY.RU, основатель благотворительного проекта «Поделись ДоброТОЙ» Лобанова Алиса Александровна.

Пандемия также принесла экономические сложности для небольших предприятий на первых этажах жилых домов, в том числе начинающих бизнесменов. Объекты street-retail очень важны для городов, поскольку они не только создают новые рабочие места и налоговую базу, но также играют очень важную роль в формировании социального климата в своих районах. Поэтому на помощь им пришли девелоперы. Руководитель Управления коммерческой недвижимости ГК «А101» Оксана Моисеева рассказала, как современные технологии помогают одному из крупнейших застройщиков в Москве оказывать системную поддержку малому и среднему бизнесу: «С помощью web-платформы и мобильного приложения мы помогаем выбрать направление бизнеса и подходящее помещение, делимся собственной геоаналитикой, предоставляем концепцию по открытию бизнеса в зависимости от доходной модели. Кроме того, мы предоставляем арендные каникулы, информируем о мерах поддержки от Правительства Москвы, проводим консультации для начинающих предпринимателей. Это гарантирует жителям качество инфраструктуры, а коммерческим объектам – стабильный доход и развитие».

Ежегодная Программа «Лучшие социальные проекты России» с каждым годом удивляет гостей своим масштабом, и этот год не стал исключением. В этом году оргкомитет получил более 300 заявок от компаний, внесших существенный вклад в продвижение принципов и идей социально-ответственного бизнеса.

«Готовясь к мероприятию, мы и не думали, что оно получится таким масштабным! Событие приходилось переносить (не раз, по известной всем причине), нам очень хотелось провести его оффлайн, и мы это сделали! Спасибо нашим участникам! Ваши проекты вдохновляют, учат, заряжают на добрые дела и светлое будущее! Мы вместе поднялись выше еще на одну ступень, мы стали сильнее и увереннее во всех смыслах! Здоровья вам и вашим близким и до встречи в следующем году» - прокомментировала исполнительный директор Программы и Форума «Лучшие социальные проекты России» Екатерина Суровегина.

Награду за Лучший социальный проект России, также получили такие компании: ООО «Хендэ Мотор СНГ», Greenway, Нестле Россия, ООО «ГОЛДЕР-ЭЛЕКТРОНИКС», Бренд Rondell, НКО ««Благотворительный фонд ««Швабе – Милосердие»», Девелоперская группа «Сити-XXI век», Fix Price (ООО «Бэст Прайс»), FM Logistic, АО «СУЭК», ООО «Телеканал ТВ3», Mary Kay® Россия, ПАО «Тольяттиазот», MAER GROUP, ООО «Движение без опасности», ПАО «ГМК «Норильский никель»», ПАО «Газпром», Коммуникационное агентство АГТ, Abbott, ООО «ЭГИС-РУС», Общественный фонд «Национальный фонд развития реабилитации», АО РТИ, Nord Stream 2, K-EVENTS, ООО «АльфаСтрахование-ОМС», Страховой Дом ВСК, БФ Подари солнечный свет, Natura Siberica, Сеть семейных курортов Alean Family Resort Collection, ООО «Джонсон&Джонсон», ООО «Проктор энд Гэмбл», Сеть стоматологий Smile-at-Once, Департамент информационных технологий г.Москвы.

Ведущей Церемонии награждения выступила актриса телеканала СТС, экс-участница Шоу «Уральские пельмени», общественный деятель и организатор благотворительных литературных, просветительских, социальных мероприятий для детей и молодежи – Юлия Михалкова.

Специальным гостем мероприятия стал Кирилл Сафонов - актер театра и кино, амбассадор фонда «Подари жизнь»: «Я счастлив, что мне выпала честь награждать сегодня компании в категории «Благотворительность». Я амбассадор фонда «Подари жизнь», и не понаслышке знаю, как важно фондам получать поддержку компаний. Благодаря ей, фонд имеет возможность оказывать не только адресную помощь, но и реализовывать системные проекты, то есть покупать и поставлять сразу в больницы необходимые лекарства и медицинское оборудование, развивать самую современную, самую точную диагностику, без которой спасение многих детских жизней сегодня невозможно».

Организатор Программы и Форума «Лучшие социальные проекты России» – ООО «Социальные проекты». Основным видом деятельности которой являются исследования в области социальных проблем, а также организация и проведение общественно-значимых мероприятий.

Мероприятие прошло во взаимодействии с: Агентством стратегических инициатив, Московской торгово-промышленной палатой, Аналитическим центром «БизнесДром», комитетом «ОПОРЫ РОССИИ» по финансовым рынкам, Департаментом здравоохранения г. Москвы​, Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы, Ассоциацией волонтерских центров и другие.