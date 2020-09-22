Ученые назвали болезнь, которая дает иммунитет к коронавирусу

Иммунитетом к коронавирусу нового типа могут обладать люди, которые переболели лихорадкой денге, сообщает Reuters, ссылаясь на еще не опубликованное исследование профессора Университета Дьюка Мигеля Николелиса. Ученый основывался в своих научных изысканиях на тот факт, что в регионах Бразилии, где в последние годы были зафиксированы вспышки лихорадки денге, COVID-19 распространяется медленно. Кроме того, анализ крови людей, у которых есть иммунитет к лихорадке денге, показывает ложноположительный результат на коронавирус нового типа.

«Это поразительное открытие поднимает интригующую возможность иммунологической перекрестной реактивности между серотипами флавивируса Денге и SARS-CoV-2», - комментирует свои выводы Николелис.

Он уверен, что если его открытие подтвердится опытным путем, то иммунизацию населения к COVID-19 можно частично проводить путем прививки от лихорадки денге. Профессор уверен, что хотя вирусы и принадлежат к разным семействам, их взаимодействие доказывает, что инфекции связаны друг с другом.

Ранее СМИ сообщили о вспышках лихорадки денге на востоке Китая, причем отмечается, что инфицированные посещали ранее Индию, Мьянму и Пакистан.