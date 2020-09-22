В рамках Иннопром онлайн обсудят как коронакризис повлиял на повышение производительности труда в России и мире

Тема онлайн сессии Иннопром 22 сентября, которая пройдет на универсальной промышленной платформе ИННОПРОМ: “Производительность. Технологии. Социальная Ответственность”. Официальным партнером мероприятия выступает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

В рамках дискуссии эксперты Иннопром онлайн затронут вопросы повышения производительности и влияние на сокращение персонала при ограниченном размере рынка, как и чему образовывать “лишних людей”, методы совмещения бенефитов автоматизации и ЦУР на уровне общества, а также попробуют ответить на вопрос: повлияли ли уроки кризиса на подход к внедрению новых технологий?

Спикеры мероприятия:

- Александр Молодцов, директор Департамента производительности и эффективности Министерства экономического развития Российской Федерации.

- Николай Соломон, генеральный директор Федерального центра компетенций

- Дмитрий Капишников, генеральный директор KUKA Russia

- Оге В. Нильсен, член совета Национального Представительства (Дания), Управляющий директор и старший партнер, Vitus Bering Management Ltd.

- Тадзио Шиллинг, генеральный директор AEB

- Вячеслав Болтрукевич, директор программ Executive MBA и "MBA-Производственные системы" Высшей школы бизнеса МГУ

- Максим Гончаров, генеральный директор LafargeHolcim Russia

Модераторы:

- Антон Атрашкин, директор деловой программы ИННОПРОМ

- Михаил Аким, Член Правления АЕБ, Председатель Рабочей группы АЕБ по модернизации и инновациям

Просмотр онлайн трансляций свободен для всех желающих на сайте события.

Генеральный партнер проекта Иннопром онлайн – Правительство Свердловской области.

Официальный оператор ежегодной международной промышленной выставки ИННОПРОМ ГК “Формика” объявил о запуске проекта Иннопром онлайн в середине апреля. За месяц с небольшим гостями онлайн сессий выступили Заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов; Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович; Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс; Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов; Президент Boeing Russia & CIS Сергей Кравченко; Председатель Совета директоров «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев; Генеральный директор КАМАЗ Сергей Когогин и другие.

Онлайн сессии INNOPROM будут проходить каждую среду с 12:00 до 13:30.

Справка об ИННОПРОМ:

Международная промышленная выставка и форум ИННОПРОМ проходит ежегодно c 2010 года в Екатеринбурге. Это не только главная промышленная выставка России, но также — крупнейшая дискуссионная площадка с участием ведущих российских и международных экспертов, руководителей компаний, представителей федеральной и региональных властей. Мероприятие признано одним из ключевых инструментов индустриализации страны и продвижения новейших российских технологий и разработок. В 2019 году ИННОПРОМ привлек более 43 000 посетителей, 90 стран приняли участие в мероприятии в качестве экспонентов, делегатов и почетных гостей.