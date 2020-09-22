Вклад креативных индустрий в экономику России должен достичь 10% ВВП

С 7 по 13 сентября в Москве и регионах прошла «Российская креативная неделя», которая открыла новую страницу в отношениях государства, бизнеса и творческого сообщества. Впервые в России крупнейшее событие объединило все 14 отраслей экономики, которые, по определению ООН, относятся к креативным индустриям. В общей сложности в стране состоялось более 1000 мероприятий, тематических сессий, дискуссий и мастер-классов, а онлайн-трансляции с площадок Недели собрали свыше 6 млн просмотров.

Успех первой «Российской креативной недели» показал, что необходимо и дальше развивать экономический потенциал творческих отраслей, вкладывать усилия в создание общественно-государственной инфраструктуры для их подъема и роста, отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков. «Креативные индустрии сегодня дают мощный стимул для преобразования экономики, являются точкой приложения стремительно совершенствующихся цифровых технологий, развития человеческого капитала. Поэтому так важно, чтобы идеи и проекты, представленные на «Российской креативной неделе», получили свое продолжение на других крупнейших мероприятиях с участием ведущих представителей бизнеса, власти и общественных организаций», – подчеркнул Антон Кобяков.

Одним из ключевых мероприятий деловой программы стало заседание рабочей группы Экспертного совета Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов по направлению «Развитие креативных индустрий». Она была создана в 2019 году, но на федеральном мероприятии столь высокого уровня она собралась впервые. Участниками встречи стали генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева; начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков; председатель рабочей группы, директор социальной платформы Фонда Росконгресс – Фонда Инносоциум, креативный директор «Российской креативной недели» Елена Маринина; директор ФГБУ «Роскультцентр» и директор «Российской креативной недели» Марина Абрамова.

«У нас есть четкое видение по развитию креативных индустрий и цели, которых вполне реально достичь в самое ближайшее время – начиная от определения творческих бизнесов на уровне законодательства и налогового права, заканчивая проработкой специализированного пакета мер государственной поддержки. Наша задача - достичь показателей ведущих стран, где доля креативной экономики в ВВП доходит до 10% и более. Многие города нашей страны уже успешно конкурируют с мировыми креативными столицами, и сегодня лишь нужно создать системные условия и инфраструктуру для того, чтобы представители креативных индустрий в масштабе всей страны стали полноценной частью экономики и обеспечили мировую конкурентоспособность России на этом рынке», - отметила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Она также предложила рабочей группе рассмотреть наиболее перспективные идеи, поданные на крауд-плафторме idea.asi.ru для участия в форуме «Сильные идеи для нового времени», который 11–12 ноября проведут в Сочи Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс. Среди заявленных проектов – формирование международного молодежного креативного сообщества, цифровые стартапы и мобильные приложения, арт-резиденции и инклюзивные мастерские. Главные критерии отбора – реализуемость проектов, масштабируемость, их финансовая устойчивость, социальная значимость и роль в развитии креативных индустрий в России.

По итогам «Российской креативной недели» планируется выпуск «Каталога перспективных проектов», в который войдут наиболее яркие и интересные творческие проекты, отобранные при участии экспертов мероприятия. Лучшие проекты также примут участие в форуме «Сильные идеи для нового времени».

Напомним, что в общей сложности для участия в форуме «Сильные идеи для нового времени» было подано почти 15 тыс. предложений, из которых организаторы отберут ТОП-1000 инициатив, имеющих шансы на успешную реализацию в дальнейшем. Непосредственно на площадке Форума в Сочи будут представлены сто самых сильных идей.

В ходе заседания рабочей группы начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков обратил внимание собравшихся на то, что Фонд Росконгресс – организатор Петербургского международного экономического форума, Восточного экономического форума и других крупных мероприятий – перенес их в этом году из-за эпидемии коронавируса, однако, помог провести первую «Российскую креативную неделю». «Это и показывает уровень отношения государства к креативной индустрии», – резюмировал Сергей Новиков.

Организаторами «Российской креативной недели» выступили ФГБУ «Роскультцентр», социальная платформа Фонда Росконгресс — Фонд Инносоциум и Российский книжный союз. Проект реализован при поддержке Фонда Президентских грантов.

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (asi.ru) создана распоряжением Правительства России от 11 августа 2011 года. Наблюдательный совет АСИ возглавляет Президент России Владимир Путин.

Агентство поддерживает проекты, направленные на системные изменения в сфере улучшения делового климата и поддержки инноваций, образования и подготовки кадров, здравоохранения и социального обслуживания, регионального и городского развития.

Среди ключевых инициатив АСИ – Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах, платформа для обмена лучшими практиками «Смартека», программа «100 городских лидеров», модель повышения инновационной открытости крупных компаний и платформа Национальной технологической инициативы.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий в области культуры.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие с 129 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 69 странах мира.

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