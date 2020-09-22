Вслед за Иркутской областью землетрясение произошло в Бурятии

В ночь на вторник, 22 сентября, на жители всей территории Бурятии могли ощутить подземные толчки. Об этом сообщает ГУ МЧС по республике.

«Информации о пострадавших и разрушениях не поступало», - сообщается на сайте ведомства. В настоящее время сотрудники МЧС проводят обследование территорий населенных пунктов.

Накануне вечером, 21 сентября, землетрясение произошло в районе озера Байкал недалеко от Иркутска, на территории Слюдянского района, в 15 километрах северо-западнее населенного пункта Шулута. Магнитуда составила 5,3 по данным, которые передал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр сейсмособытия находился в 84 километрах к юго-западу от Иркутска. Очаг располагался на глубине не менее 2 километров. Как сообщает МЧС по Иркутской области жертв среди населения, а также разрушений по предварительным данным не выявлено.

При этом жители города Слюдянка в Иркутской области в соцсетях поделились новостью о частичных отключениях электроэнергии после землетрясения. Причина случившегося устанавливается.