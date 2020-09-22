«Яндекс» купит 100% акций «Тинькофф»

«Яндекс» договорился о покупке 100% акций TCS Group, в которую входит Тинькофф-банк.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на TCS Group, размер сделки составит примерно 5,48 млрд долл.

«Стороны пришли к принципиальному соглашению по сделке, которая будет оплачена денежными средствами и акциями на общую сумму в 5,48 млрд долл., или 27,64 долл. за одну акцию «Тинькофф», – говорится в сообщении TCS Group.

В свою очередь в компании «Яндекс» подтвердили, что покупают 100% акций TCS. При этом отмечается, что «Яндекс» может оплатить сделку как деньгами, так и акциями, с премией 8% к цене расписок TCS Group.

Наша справка

TCS Group (Тинькофф) – холдинговая компания, которая владеет Тинькофф Банком, Тинькофф Страхованием, Тинькофф Мобайлом и другими активами.

Осуществляет банковскую, страховую, брокерскую и другую финансовую деятельность. Работает с физическими лицами, а также обслуживает малый и средний бизнес.

Ведёт деятельность без отделений, все услуги предоставляются онлайн, банковские карты и иные документы доставляются через развитую сеть представителей.

TCS Group – одним из лидеров инноваций в российском банковском секторе. Основателем и крупнейшим акционером является Олег Тиньков, который владеет более 80% голосов.

«Яндекс» – отечественная транснациональная компания в отрасли информационных технологий. Зарегистрирована в Нидерландах. «Яндекс» владеет одноимённой системой поиска в Сети, интернет-порталами, а также службами в нескольких странах мира. Одна из крупнейших российских IT и Интернет-компаний.