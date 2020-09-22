В России за сутки выявлено 6,2 тыс. новых случаев коронавируса

В России за последние 24 часа выявлено 6 215 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа в 83 регионах, сообщает оперштаб.

Отметку в 6 тыс. число заболевших в России COVID-19 превысило в конце прошлой недели, до этого в начале сентября количество новых случаев колебалось в диапазоне от 5 до 5,5 тыс. В общей сложности в РФ за все время эпидемии зарегистрировано 1 115 810 случаев ковида, суточный прирост составил +0,6%. Число летальных исходов от коронавирусной инфекции за все время составляет 19 649 человек, из которых 160 скончались за последние сутки. Количество выздоровевших составляет 917 949 человек, выписаны из российских больниц за последние 24 часа 5 976 человек.

Коронавирус. Статистика в регионах

В Москве продолжается рост числа заболевших за сутки – 980 человек, что стало максимумом с июня. Столица продолжает сохранять за собой первую строчку антирейтинга среди регионов с наибольшим распространением коронавирусной инфекции. Накануне, 21 сентября в столице было выявлено 915 новых случаях заражения, что стало максимальным значением с 22 июня. На втором месте находится Санкт-Петербург (+211), на третьем Ростовская область (+181), которая оттеснила Подмосковье на четвертую строчку (+172). Замыкает пятерку Нижегородская область с показателем 1578 новых заболевших. 149 - в Воронежской области, 145 - в Ставропольском крае. Также в десятке Ульяновская область, где выявлено 125 случаев, Кемеровская область (+123) и Свердловская область (+121).

В Ханты-Мансийском автономном округе прирост составил 118 больных, в Самарской области – 112. В Саратовской области выявлено 107 случаев инфекции, в Красноярском крае - 102 и в Оренбургской области - 100. В других регионах России суточный прирост за минувшие сутки составил менее ста случаев.