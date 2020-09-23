Акции дня: Решение Госдумы давит на «Татнефть»

Котировки «Татнефти» падали сильнее рынка по итогам дневной торговой сессии. Обыкновенные акции просели на -3,52% до 462,8 рублей за бумагу, а «префы» на -2,98% до 453 рублей.

Накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект о корректировке налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налога на добавленный доход (НДД). Законопроект предполагает повысить с 2021 года НДПИ в 3,5 раза на добычу руд и удобрений. Одним из крупнейших пользователей льготой на НДПИ является «Татнефть». По мнению вице-премьера Юрия Борисова, который курирует топливно-энергетический комплекс, «Татнефть» наряду с «Газпром нефтью» и «Лукойлом» может сильнее всего пострадать от повышения налога. В меньшей степени — «Роснефть» и «Газпром».