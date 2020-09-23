Эксперт рассказал, какая рыба самая полезная

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин рассказал в эфире радио Sputnik, что более полезной рыбой диетологи считают морскую. Хотя для россиян рыба из пресных водоемов является пищей, знакомой с детства.

«Если люди с детства потребляли рыбу из внутренних водоемов, она им привычна, любима, ее сложно чем-то заменить - лещ, вобла, судак, карп, сазан», - рассказал специалист. Он отметил, что вкусовые предпочтения могут сохраняться в течение всей жизни. При выборе рыбы главное, чтобы она была выловлена в экологически чистых районах, вдалеке от крупных городов, в чистых озерах и реках, добавил Фомин.

Однако особенно полезна для здоровья северная рыба из Мурманска и Дальнего Востока, подчеркнул он.

«Вся рыба содержит много белка. В плане жира наиболее полезна та рыба, которая живет на севере, в холодных водах, северных морях», - продолжил эксперт. Он уточнил, что жир такой рыбы содержит большое количество непредельных кислот, так называемая Омега-3, которые незаменимы для нормальной работы организма и очищают организм, связывая все вредные радикалы.

«Это треска, минтай, пикша, камбала, селедка – самые полезные сорта, они в большом количестве промышляется и в достаточном количестве представлена на российском рынке», - пояснил специалист.

Ранее диетологи рассказали, что на завтрак лучше не есть каши быстрого приготовления, поскольку они содержат в своем составе большое количество сахара, который вызывает выработку инсулина и, как результат, через определенное время, человек опять чувствует себя голодным.