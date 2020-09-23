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Facebook может уйти из Европы

Москва, 23.09.2020
#Интернет
#Мир
  • Facebook может уйти из Европы

PA Wire/PA Images

410 миллионов европейских пользователей Facebook рискуют остаться без любимой соцсети, а также принадлежащего ей Instagram, если Еврокомиссия обяжет ее не передавать данные европейских пользователей в США. Американский IT-гигант обратился в Верховный суд Ирландии с жалобой на ирландского регулятора, Комиссию по защите данных (DPC), которая потребовала от него в конце августе прекратить передавать данные европейских пользователей в США.

DPC дала Facebook время до середины сентября, чтобы выполнить предписание, пригрозив в противном случае оштрафовать американскую компанию на 2,8 млрд долларов, т.е. на 4% от ее европейской выручки. В Ирландии, кстати, находится европейская штаб-квартира Facebook.

«Если Facebook обяжут полностью прекратить передавать данные пользователей в США, как следует из предписания DPC, то непонятно, как он сможет обеспечивать работу соцсети и Instagram в Евросоюзе»,- говорится в заявлении главы отдела защиты данных Facebook и заместителя генерального юрисконсульта компании в Ирландии Ивонн Каннейн.

Впрочем, представитель Facebook опроверг возможность прекращения работы в Европе, хотя и признал сам факт обращения в суд. По ее словам, документы, отправленные в Верховный суд Ирландии, призваны донести простую реальность, заключающуюся в том, что Facebook и многие другие компании и организации зависят от передачи данных между ЕС и США в техническом плане. 

«Отсутствие надежной, безопасной и юридически легальной передачи данных нанесет ущерб экономике, которая восстанавливается от Covid-19, и замедлит развитие сектора, в основе которого как и лежит обмен данными»,- заявила она.

Facebook также пожаловался суду, что DPC обращается с ним несправедливо и предвзято даже по сравнению с остальными американскими компаниями.

Напомним, ЕС приостановил летом действие соглашения с США об обмене данными, которое называется «Щит защиты личных данных», сославшись на решение Европейского суда в Люксембурге и то обстоятельство, что уровень защиты личных данных пользователей в США не соответствуют высоким стандартам, принятым в Европе. В июле Европейский суд запретил хранить информацию о гражданах Евросоюза на серверах в США, потому что американские компании не могут надежно защитить ее от возможной слежки властей США.

Европейский суд занялся этим делом после того, как австрийский юрист Макс Шремс обратился с иском к европейскому подразделению Facebook. Шремс требовал признать незаконными положения Facebook, касающиеся персональных данных пользователей, на том основании, что они не защищают личные данные пользователей и противоречат законам Евросоюза. Австрийский юрист подозревает, что Facebook делится данными европейцев с Агентством Национальной Безопасности США.

Для того, чтобы выполнить требование DPC, Facebook должен или выделить данные граждан Евросоюза из общего массива и хранить их отдельно в специальном центре на территории Европы, строительство которого обойдется в миллиарды долларов, или ограничить свои операции в Старом Свете. Специалисты считают, что такие же предписания будут со временем направлены и другим IT-компаниям из-за океана.

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