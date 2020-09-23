Льготные кредиты могут обернуться волной банкротств

Как заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, у российского бизнеса существует сегодня системная проблема с обслуживанием льготных кредитов бизнесу под 2%, которая может обернуться волной банкротств. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова омбудсмена, он уже обратил внимание председателя правительства Михаила Мишустина на сложившуюся ситуацию.

Борис Титов обратился к главе кабмина с письмом, в котором отметил, что одним из основных условий сохранения льготной ставки по кредиту «на возобновление деятельности» является сохранение численности работников заемщика в течение базового периода на конец одного или нескольких месяцев не менее 80% от численности работников по состоянию на 1 июня 2020 года. При этом на момент обращения большинства предпринимателей за кредитами у банков были данные о численности работников лишь по итогам апреля, то есть на 1 мая 2020 года.

Многие предприниматели к июню сократили численность своих работников более чем на 20% по сравнению с апрелем. «Обращаясь за кредитом, они были в полной уверенности, что численность их работников будет рассчитана по состоянию на 1 июня, однако по факту они уже нарушили условия льготного кредитования», — отмечает омбудсмен. В связи с этим уже после 1 декабря они обязаны будут вернуть кредит, и не по льготной, а по ставке, определяемой самими банками (порядка 15% годовых).

«Учитывая и так нестабильное финансовое положение предпринимателей, обратившихся за получением мер антикризисной поддержки, указанные последствия могут стать для них катастрофическими… в целях недопущения возникновения массового банкротства предпринимателей в спешке обратившихся за получением кредитов "на возобновление деятельности" в период с 1 по 15 июня 2020 года, прошу Вас рассмотреть возможность проведения актуализации данных размещенных в информационном сервисе ФНС России о численности их работников по состоянию на 1 июня», — пишет Борис Титов.

«Борис Юрьевич, на мой взгляд, переоценивает значение дешевых кредитов, — отмечает член генерального совета «Деловой России» Максим Лалакин. — Дело в том, что банки давали их неохотно и до всякой пандемии, но корреляции с банкротствами в этом проследить было сложно. Банкротятся предприятия в основном не от того, что не могут получить новый кредит, а потому что старый отдать не могут».

Таким образом, например, после пандемии не открылись до 20% фитнес-клубов. Всего же, по оценкам экспертов «Деловой России», банкротству осенью подвергнутся 10% всех предприятий. Можно ли спасти их дешевыми кредитам? Кого-то, полагает Лалакин, безусловно, да. Но процедура получения кредитов по-прежнему затруднительна, и многие предпочтут банкротство.

Что касается льготных программ кредитования, то по ним предприниматели уже заключили кредитные соглашения на сумму более 1 трлн рублей. Из них 98 млрд — кредитные соглашения по программе кредитования для выплаты заработной платы под 0% (их заключили порядка 38 тысяч предприятий), 388 млрд — по программе кредитования под 2% с возможностью списания (174,6 тысячи компаний).

По программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса, которая была запущена в начала пандемии, уже использовано 300 млрд рублей при лимите 500 млрд рублей. Кредиты, предполагает первый вице-президент объединения «Опора России» Павел Сигал, смогли реструктурировать более 90 тысяч малых предприятий, а общий объем реструктурированных кредитов составил почти 690 млрд рублей.

При этом в России зарегистрировано 5,6 млн предприятий малого и среднего бизнеса, по состоянию на 1 августа текущего года закрылось более 1 млн предприятий микро, малого и среднего бизнеса, обращает внимание эксперт. Одна из причин, которую указывают бизнесмены, состоит в том, что отсутствие оборотных средств заставило компании пойти по пути банкротства и ликвидации бизнеса. При этом более 30% предпринимателей указали, что не смогли получить льготные кредиты от государства по различным формальным причинам (либо они не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей, либо не смогли сохранить нужное количество персонала на определенную дату, чтобы пройти по параметрам кредита).

Таким образом, заключает Павел Сигал, предложение бизнес-омбудсмена Бориса Титова актуализировать данные по занятости в МСП очень актуальны. Кроме того, вероятно, стоит рассмотреть возможность списания или частичного погашения льготных кредитов предприятиям, имеющим большое социальное значение в регионах, где они действуют. Порой предприятие численностью сто человек имеет огромное значение для небольших населенных пунктов, так как обеспечивает работой не только собственные кадры, но и смежные отрасли.

Волна банкротств будет в любом случае, независимо от льготного кредитования предпринимателей, уверен эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. К тому же, по этому продукту было изначально крайне сложно выполнить условия, и формулировки по их выполнению были слишком размытыми, а банки отказывали в таком займе в 80% случаев. Уже доподлинно известно, что каждое шестое предприятие в России прекратило работу. Какие-то из них прекратили ее формально, не пройдя стадию банкротства, на которую наложен мораторий до конца октября. Выплаты по МРОТу на сотрудника — это не помощь бизнесу, это подачка, за которую пришлось расплачиваться впоследствии.

Проблема таких законопроектов, подобных льготному кредитованию бизнеса в период пандемии, в том, что они как будто преднамеренно выходили на неделю-две позже, чем это действительно было необходимо, считает аналитик. Если предприниматель уже сократил ряд позиций до выхода этого правового акта, то он автоматически выпадал из числа тех, кто на такой кредит мог претендовать. Поэтому не нужно удивляться, что с ноября суды будут работать в усиленном режиме. Все довольно просто — на месте старых компаний-банкротов появятся новые, с теми же учредителями и генеральными директорами, возможно, теневыми управляющими, но уже без долгов.