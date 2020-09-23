Курс доллара: рубль отреагировал на новости из Белоруссии

Российский рубль негативно отреагировал на новости из Белоруссии, где сегодня утром Александр Лукашенко официально в шестой раз подряд вступил в должность президента.

Буквально сразу после появления этой новости на лентах информационных агентств доллар и евро пошли вверх на торгах Московской биржи. А когда стало известно, что ряд европейских стран, в том числе Германия не признали Лукашенко главой государства, рубль стал ещё больше сдавать свои позиции к основным резервным мировым валютам.

Так, по данным на 16:55 мск курс доллара подскочил до 76,89 руб, прибавив сразу 1,03%. Заметно подорожал и евро, который в это же время торговался по 89,823 (+0,77%).

Не помогли нашей валюте и такие факторы поддержки, как стабильно торгующаяся нефть, начало налогового периода и аукционы ОФЗ.

По мнению экспертов, на этот раз геополитика оказалась в приоритете и курс рубля крайне негативно отреагировал именно на новости из Белоруссии. В частности, эксперты агентства «Интерфакс» отмечают, что доллар и евро растут сегодня к рублю на Мосбирже на фоне усиления внешнеполитических рисков вокруг нашей страны. Глобальные инвесторы избавляются от рублёвых активов, опасаясь вовлечения Москвы в кризис в соседней Белоруссии.

При этом, масла в огонь подлила позиция по данному вопросу Германии. Как заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, то, что состоявшаяся сегодня инаугурация была подготовлена секретно и проведена без участия общественности – показательный факт.

«После такой церемонии господин Лукашенко не может рассчитывать на демократическую легитимность», – подчеркнул он, добавив, что, по мнению властей ФРГ, выборы в Белоруссии были не свободные и не демократические.

Ранее сообщалось, что утром 23 сентября в Белоруссии неожиданно даже для части политического истеблишмента страны состоялась инаугурация Александра Лукашенко. Во время этой тайной церемонии, которая проходила во Дворце независимости, избранный президент принёс присягу на белорусском языке, положив руку на Конституцию.

Он поклялся «верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности». После чего глава ЦИК Лидия Ермошина вручила Лукашенко удостоверение главы государства.

На инаугурации присутствовали несколько сотен человек, среди которых государственные деятели, представители СМИ, культуры и спорта. При этом официально проведение церемонии не анонсировалось, её трансляция не велась даже на белорусских телеканалах. Не в курсе предстоящей церемонии были и в Кремле.