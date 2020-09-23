Курс доллара: рублю предрекли большой отскок

Почти весь вчерашний день рубль рос к основным резервным мировым валютам. И лишь к вечеру доллар сумел отыграть свои позиции. По данным на 21:00 мск курс «американца» составил 76,138 руб., что всего на 0,01% выше закрытия понедельника. При этом евро продолжил снижаться. Его курс в это же время составлял 89,135 руб (-0,52%).

Таким образом, поддержку рублю накануне оказали выросшие в цене нефтяные котировки. Их рост был обусловлен новостями о шторме «Бета», который уже достиг побережья США. В частности, на Лондонской бирже контракты на «чёрное золото» сорта Brent подскочили вчера вечером более чем на 1,3%, фьючерсы WTI подорожали на 0,35%.

Михаил Беспалов из «КСП Капитал УА» напомнил, что во вторинк в течение дня рубль уверенно рос к доллару на фоне восстановления нефти.

«Однако к вечеру ситуация изменилась, волатильность на рынках выросла, а «чёрное золото» и национальная валюта потеряли запас прочности, который накапливали целый день. Такая динамика частично объясняется снижением риск-аппетита у глобальных игроков, отреагировавших на заявление главы британского Кабмина Бориса Джонсона, который предупредил, что вновь введенные из-за коронавируса COVID-19 ограничения могут оставаться в силе в течение шести месяцев», – пояснил эксперт.

Ещё одним событием, оказавшим вчера влияние на рынки, по мнению эксперта, могло стать выступление главы американского центробанка Джерома Пауэлла в Конгрессе США, в ходе которого он отметил, что в США до сих пор 11 млн человек остаются без работы.

«Учитывая факт отсутствия согласия между представителями Республиканской и Демократическими партиями относительно пакета помощи населению, вероятность новых фискальных мер пока остается очень низкой», – подчеркнул Беспалов.

Некоторые эксперты считают, что в ближайшей перспективе у рубля есть все шансы укрепиться в обеих валютных парах. При этом они напоминают о начале налогового периода и предстоящих аукционах ОФЗ. Ранее на фоне нагнетания санкционной риторики и событий в Белоруссии у участников рынка было мало стимулов для заблаговременной покупки российской валюты.

Однако, как предполагают, аналитики profinance.ru, от глобальных инвесторов теперь можно ожидать так называемой реализации отложенного спроса, что в условиях отсутствия нового всплеска агрессивных «наездов» на нашу страну может оказать поддержку рублю.

Между тем, в компании «Открытие Брокер» призывают обратить внимание на то, что американская финансовая разведка следит за подозрительными операциями бизнеса РФ в банках западных стран.

«В среднесрочной перспективе рост беспокойства по данному поводу может поддержать репатриацию капитала с зарубежных счетов. Как известно, именно этот фактор сыграл большую роль в росте российских активов и укреплении рубля в 2019 году. В этой связи есть надежда, что история может повториться и сейчас», – предположили эксперты «Открытие Брокер».

В свою очередь аналитики инвестиционной компании Альфа-Капитал считают, что до конца этого года нацвалюта сумеет укрепиться к доллару до 70,00 руб., а возможно даже и до 65,00 руб.

«В последние недели рубль испытывал серьёзное давление, что вполне объяснимо. На фоне целого ряда негативных факторов резко ухудшились настроения инвесторов на глобальном рынке. При этом пока противопоставить оттоку «горячих» денег особенно нечего, так как доходности в рубле находятся низких уровнях», – подчеркнули в Альфа-Капитале.

Несмотря на это эксперты отмечают хорошее здоровье российской экономики, низкий уровень долга, а также активное сальдо по счёту текущих операций.

«В совокупности с относительно консервативным бюджетом всё это поможет нацвалюте укрепиться. С учётом текущих котировок в паре доллар-рубль мы ждём в конце года снижение курса до 70,00. Нельзя исключить и уход этой валютной пары в коридор 65,00 руб., что будет означать укрепление рубля на 15%», – резюмировали они.