Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии

Александр Лукашенко в шестой раз стал президентом Белоруссии. Глава ЦИК вручил ему удостоверение главы республики, в настоящее время торжественная церемония инаугурации проходит во Дворце независимости.

Выборы состоялись 9 августа, в ходе которых Лукашенко набрал 80,1% голосов.

В ходе торжества избранный глава республики принес присягу на белорусском языке, положив руку на Конституцию. Он поклялся «верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности». После чего глава ЦИК Лидия Ермошина вручила Лукашенко удостоверение главы государства.

На церемонии присутствуют несколько сотен человек, среди которых представители СМИ, государственные деятели, представители культуры и спорта.

Сообщается также, что место и время проведения инаугурации держалось в тайне, высокие гости были приглашены в резиденцию белорусского главы непосредственно перед началом церемонии.

Напомним, итоги голосования в Белоруссии не признает оппозиция и руководство Евросоюза. После оглашения итогов голосования по стране прокатилась волна протестов.