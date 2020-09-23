МКБ сократил время обработки документов с 2 часов до 30 минут

Московский кредитный банк (МКБ) в партнерстве с компанией ITFB Group внедрили систему автоматической обработки клиентских документов. Система обрабатывает более чем 75 типов документов из которых извлекается более 550 атрибутов, что значительно ускоряет процесс работы.

«Благодаря внедрению системы практически исключены ошибки обработки документов. Значительно повышена скорость работы – в среднем на обработку и верификацию одного пакета документов затрачивается не более 30 минут, против 2 часов до внедрения системы», - прокомментировал директор департамента корпоративных продуктов и привлечения ресурсов МКБ Филипп Литвиненко.

Система реализована на базе платформы автоматизированной системы распознавания документов ABBYY FlexiCapture 12 и интегрирована в общий процесс открытия счета. Междокументарные проверки проводятся по более чем 20 типам документов, включая выписку из ЕГРЮЛ. «За счет внедрения системы наш банк стал еще более привлекательным для потенциальных клиентов. Мы делаем все для того, чтобы клиентам было комфортно работать с МКБ буквально с первого же дня взаимодействия», - отметил заместитель председателя правления МКБ Александр Казначеев.

В результате внедрения системы автоматизировали ряд операций. В том числе извлечение данных клиентов из предоставляемых документов, сверку данных с ЕГРЮЛ, классификацию документов и другое. «Значительное сокращение сроков было достигнуто за счет формирования гибкой проектной команды, состоящей из ИТ-специалистов банка, сотрудников вендора и представителей бизнеса», - сказал руководитель дирекции информационных технологий Алексей Карпунин.

Партнеры внедрили систему в сжатые сроки, рассказал Вадим Петросян, директор по развитию бизнеса ITFB Group. «Для нашей компании внедрение системы было своеобразным вызовом. Стояла очень амбициозная задача: за 4 месяца внедрить систему, требующую не только разработки сложных шаблонов распознавания для более чем 75 типов документов, но и реализацию интеграции с внутрибанковскими системами: Siebel CRM и электронным архивом банка. Мы справились с этой задачей и надеемся на дальнейшее долгосрочное и успешное сотрудничество с МКБ», - сказал он.