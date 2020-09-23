Навальный выписан из больницы

23 сентября Алексей Навальный был выписан из берлинской клиники Charite, говорится в заявлении на сайте клиники.

«Состояние здоровья пациента улучшилось до такой степени, что лечение неотложной помощи можно было прекратить», - сообщается на сайте клиники Charite. Также уточняется, что Навальный находился на лечении «32 дня, из них 24 дня — в реанимации».

В медучреждении допускают, что их пациент полностью восстановится, по крайней мере, в настоящее время о каких-либо «отдаленных последствиях тяжелого отравления» нельзя судить.

Напомним, оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо в самолете при возвращении из Томска в Москву. Лайнер экстренно приземлился в Омске, где политику была оказана медпомощь в реанимацию Омской больницы скорой помощи № 1. По заявлению российских врачей, они не обнаружили присутствие ядов в пробах Навального, которому был поставлен диагноз нарушение обмена веществ. Заболевание вызывало резкое понижение сахара в крови, говорится в заключении омских медиков. Через два дня по настоянию родственников он был перевезен в берлинскую клинику Charite, где в анализах больного были обнаружены следы яда из группы боевых веществ «Новичок». Выводы немецких врачей подтвердили их коллеги из Швеции и Франции. В свою очередь Москва, добивается и пока безрезультатно доступа к информации по результатам анализов.