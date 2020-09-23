«На неизведанной территории»: аналитики ждут обвала цен на нефть

Цены на нефть утром 23 сентября идут вниз на ожиданиях инвесторов статистики Американского института нефти (API), свидетельствуют данные торгов.

Сообщается, что на 7.50 по московскому времени котировки на ноябрь североморской нефтяной смеси сорта Brent потеряли по сравнению со вчерашними показателями 0,67%, достигнув отметки в $41,44 за баррель, фьючерсы на ноябрь марки WTI подешевели на 0,88%, до $39,45 за баррель.

Инвесторы ожидают данных министерства энергетики США по запасам, которые будут обнародованы ближе к вечеру. В свою очередь, согласно данным API, запасы сырья в стране по итогом прошлой недели увеличились на 0,7 миллиона баррелей. Аналитики ожидают заявления о снижении запасов нефти приблизительно на 2,3 миллиона баррелей.

Рынок также внимательно отслеживает ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, у инвесторов вызывает опасения рост числа случаев заражения в некоторых странах Евросоюза. Данный факт не может не отразиться на спросе на сырье, поскольку увеличение темпов заболеваемости может повлечь за собой новые карантинные ограничения.

В настоящее время, по заявлению аналитика AxiCorp Стивена Иннеса, «нефть находится на неизведанной территории».

Ранее нефтяная корпорация Ливии объявила о начале работы в полную мощность крупнейшего нефтеналивного порта страны Зувейтина, что дает возможность стране возобновить производство нефтепродуктов и экспорт на мировые рынки.