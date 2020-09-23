Обама опубликовал номер телефона для связи с ним

Экс-президент США Барак Обама опубликовал номер телефона, по которому с ним можно связаться. При этом трубку сам Обама не поднимет, на этот номер можно будет только написать смс.

«Хорошо, попробуем что-нибудь новенькое. Если вы находитесь в США, отправьте мне текстовое сообщение по телефону 773-365-9687 – я хочу услышать, как у вас дела, о чем вы думаете и как вы планируете голосовать в этом году», – написал Обама в твиттере.

Кроме того, Обама пообещал сам выходить на связь «время от времени», чтобы поделиться «своими мыслями».

По всей видимости, телефон с этим номером будет находиться у помощника Обамы, который будет вести общение с американцами от имени экс-президента.

3 ноября 2020 года в США состоятся президентские выборы, на которых Обама поддерживает своего бывшего вице-президента, кандидата от Демократической партии США Джо Байдена.