Опубликован рейтинг самых влиятельных людей мира по версии журнала Time

Эксперты американский журнал Time составили рейтинг 100 самых влиятельных людей в мире за 2020 год.

При этом издание разделило всех номинантов ТОП-100 по категориям: «Лидеры», «Титаны», «Новаторы», «Деятели искусства» и «Кумиры». Ещё одной отличительной особенностью нынешнего рейтинга стало то, его участники не ранжированы, передаёт РИА Новости.

В число «Лидеров» 2020 года глава Белого дома Дональд Трамп его соперник по предстоящим президентским выборам в США Джо Байден, канцлер ФРГ Ангела Меркель, председатель КНР Си Цзиньпин, глава Кабмина Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и некоторые другие.

Среди «Титанов» эксперты журнала назвали генерального директора Google Сундара Пичаи, главу ФРС США Джерома Пауэлла, ведущего эпидемиолога ННР Чжун Наньшань, многократного победителя гонок «Формула-1» Льюиса Хэмилтона и другие.

В категорию «Новаторов» включены одна из ведущих вирусологов Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли, американские астронавты Кристина Кук и Джессика Мейр, певица Megan Thee Stallion и прочие.

Самыми главными «Деятелями искусства» 2020 стали певица Селена Гомез, виолончелист Йо Йо Ма, режиссер Пон Чжун Хо, актеры Майкл Бакари Джордан и Фиби Уоллер-Бридж, а также другие.

Любопытно что в этом году россияне не представлены ни в одной из категорий этого престижного рейтинга.