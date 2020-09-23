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Эксперты оценили план правительства по восстановлению экономики

Москва, 23.09.2020
На заседание кабинета министров вынесен проект национального плана действий по спасению экономики после пандемии
#Антикризисный план
#Экономическая политика
#Экономика
  • Эксперты оценили план правительства по восстановлению экономики

Фото из открытых источников

Кабинет министров Михаила Мишустина опубликовал материалы к заседанию, которое пройдет 23 сентября 2020 года. В числе вопросов, которые предстоит обсудить членам правительства, проект общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост и долгосрочные структурные изменения в экономике. Справедливости ради, надо сказать, что план этот уже выполняется, хотя формальных очертаний пока и не имеет.

«Главными целями проекта общенационального плана являются выход на траекторию устойчивого роста экономики, обеспечение восстановления занятости и доходов населения, долгосрочные структурные изменения в экономике на основе использования новых технологий, возможностей рынка труда и образования, быстрого и качественного строительства жилья, экспортной ориентации и активного импортозамещения», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Общенациональный план действий направлен на восстановление занятости, рост доходов населения и экономики РФ (рассчитан на период до конца 2021 года). По словам главы МЭР Максима Решетникова, он станет продолжением антикризисных пакетов мер, ранее принятых на фоне распространения коронавирусной инфекции. Реализация мер плана позволит не только преодолеть спад, вызванный пандемией, но и выйти на устойчивые темпы роста ВВП, превышающие докризисный уровень.

Общенациональный план восстановления экономики — это масштабная тема, указывает член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов. Можно пройтись по его основным задачам: восстановление темпов устойчивого роста экономики, снижение уровня безработицы на докризисные показатели, создание условий для роста доходов населения, трансформация в структуре экономике — т.е смещение от одних источников роста к другим, иными словами, — реализация этапов цифровой трансформации.

Если говорить о темпах роста ВВП, то в своих прогнозах официальные ведомства используют позитивный сценарий, что регулярно подпадает под критику государственных деятелей. Так, согласно прогнозу Минэка, начиная с 2022 года, экономика уже должна расти темпами выше 3% в год. Однако при столь серьезном падении в 2020 году такой скачок за один год с текущим положением дел в действительности мало возможен, считает эксперт.

По предварительной оценке Росстата, только за второй квартал текущего года ВВП мог упасть на 8,5%. По оценке Центробанка, за весь год экономика может просесть в интервале от 4,5 до 5,5%. Восстановление докризисных показателей роста возможно не ранее, чем через 1,5 года, т.е в 2021 году рост на 3% — это крайне иллюзорный вариант. Опять же, отмечает Алим Бишенов, не стоит забывать о таких рисках, как новые санкции США и ЕС, что становится вновь актуально в связи с отравлением Навального, также сгущаются тучи и над Северным потоком 2, который стал заложником в энергетическом противостоянии США и России.

Далее по списку — снижение уровня безработицы на докризисные показатели. По данным за август уровень безработицы достиг 6,4% или 3,7 млн человек, максимальный прирост был зафиксирован в мае — сразу 30 тыс. человек, в августе уже 12 тыс., в сентябре 3 тыс. — т.е. постепенно ситуация движется к спаду, с другой стороны, по-прежнему нет уверенности, что люди, пришедшие на рынок труда, найдут долгосрочную и высокооплачиваемую работу. Статистика говорит, что сейчас велик спрос на неквалифицированные кадры, а вот качественных предложений крайне мало.

Важно понимать, что безработица будет держаться на высоком уровне до тех пор, пока средний и малый бизнес не почувствует достаточную почву под ногами, но это может произойти не ранее, чем через полтора-два года, когда в стране восстановится потребительский спрос и будут полностью сняты ограничения, вызванные пандемией. Как бы правительство ни анонсировало поддержку малому бизнесу, по факту большая часть внимания уделяется крупнейшим предприятиям, реальные льготные кредиты и действенная поддержка в виде отсрочек большему числу предпринимательства по-прежнему не доступна.

В целом, добавляет эксперт, сюда же можно отнести пункт создания условий для роста доходов населения — статистически эти данные возможно за указанный срок довести до необходимого идеала, что, скорее всего, и будет сделано, по факту же, реальный рост доходов населения возможен только тогда, когда будет зафиксирована низкая инфляция и бум на рынке труда.

Трансформация в экономике подразумевает стимулирование высокотехнологичных секторов промышленности и поощрение неэнергетического экспорта, сюда же относится масштабная цифровизация. Это большой пласт изменений, частично он будет реализовываться через национальный проект «Цифровая экономика», однако, согласно ему, предполагается, что наша страна достигнет значительного вклада в общий ВВП только через 6 лет. Это означает, указывает Алим Бишенов, что именно цифровизация в ближайшие годы не сможет оказать существенного влияния на разгон экономики после кризиса, что также чуть охлаждает чрезмерно оптимистичные надежды на стремительное восстановление ВВП.

Многострадальный план восстановления экономики подготовлен был изначально в мае-июне и вырастал из первоначальных мер антикризисной господдержки, говорит главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. Таким образом, он стал выполняться «явочным порядком». Поэтому рассматриваться на заседании правительства будет не какой-то новый план, а фактически давно реализуемый комплекс мер. Чего-то дополнительно принципиально нового он не предусматривает.

План сосредоточен в основном на действиях государства, бюджетных расходах и ассигнованиях, выделении средств тем или иным отраслям и секторам экономики. В целом, это необходимо, считает аналитик. Однако он традиционно для России патерналистский. В нём мало ориентирования на стимулы для бизнеса, внутреннего спроса предприятий и населения, предпринимательской активности и инвестиций.

Но именно без этих глубинных драйверов эффективность программ носит ограниченный характер, уверен Марк Гойхман. Тем не менее, вполне возможно, что после кризисного дна 2020 года будет достигнут от низкой базы рост ВВП в 2021 году. Тем более, что его падение «по инерции» в текущем, 2020 году, вероятно, превысит правительственный прогноз 3,9% и составит 4-5% при достаточно благоприятных условиях до конца года. В этом случае, действительно, возможно в следующем году достигнуть темпа роста ВВП в 3-3,5%, то есть превышающего докризисный уровень. Но это будет лишь отскок, а не вожделенное устойчивое развитие.

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