Прибывшие из-за границы россияне обязаны находиться на карантине

Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача России Анны Поповой от 18 сентября 2020 прибывающие на родину должны находиться в изоляции по месту жительства (пребывания). Согласно постановлению, самоизоляция должна продолжаться «до получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПРЦ».

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России выявлено 6 431 случаев коронавирусной инфекции, передает оперштаб. В общей сложности в стране за все время эпидемии зафиксировано 1 122 241 случаев заболевания. Число безвозвратных потерь за сутки составило 150 человек, число жертв за весь период достигло 19 799. Выписаны из российских больниц за последние 24 часа 5 750 пациентов, за все время поправились 923 699 человек.