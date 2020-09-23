Прогноз погоды на октябрь 2020: синоптики привели в замешательство россиян

Начавшееся на большей части территории России «бабье лето», которое сопровождается удивительно тёплой погодой, продлится до начала октября. После чего на Русскую равнину вернётся классическая осень с пасмурной, дождливой климатической обстановкой.

При этом уже сейчас на севере страны почти зима – в некоторых регионах выпал первый снег, кое-где даже ударили морозы. И это пока всего лишь сентябрь. Что же нас ждёт во втором месяце календарной осени?

Новой прогноз, опубликованный синоптиками на октябрь, почти наверняка приведёт в замешательство россиян. С одной стороны, нам обещают относительно тёплую, но всё же сложную погоду. При этом везде климатическая ситуация, что вполне естественно, будет развиваться по своему сценарию.

Однако почти повсеместно ожидаются температурные качели, осенние дожди, резкие перепады атмосферного давления. Поэтому метеозависимым и пожилым людям, а также тем, кто страдает недугами сердечно-сосудистой системы и органов дыхания следуют быть готовыми к мигреням и в целом к плохому самочувствию.

Погода в октябре в Москве. Долгосрочный прогноз синоптиков

Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, в Москве в предстоящем октябре температурный фон в среднем будет держаться на уровне плюс 5-10. Специалисты метеослужб утверждают, что эти значения укладываются в климатическую норму. А вот дождей ожидается немногим меньше.

Начало месяца в столичном регионе ожидается относительно тёплым. По крайней мере, в период с 1 по 10 октября столбики термометров могут показать плюс 13-15. Осадки также прогнозируются, но непродолжительные. Примерно с середины второй декады второго месяца календарной осени в Москву придёт небольшое похолодание – воздух остынет днём до плюс 10. Так, что любителям поработать на своих приусадебных участках стоит поторопиться с подготовкой к зимнему сезону и высадкой озимых культур.

Последняя декада месяца принесёт в Москву уже заметное снижение температуры с ночными заморозками. Да и в светлое время суток температурный фон выше плюс 3 подниматься не станет.

Прогноз погоды на октябрь в СПб

Погода в октябре в Санкт-Петербурге, как ранее уже обещали синоптики, будет мало отличаться от московской. Единственно, что дождей здесь будет больше чем в столице России – до 80 мм, а средняя температура такая же, как и там – минус 5-7.

Начало месяца в СПб прогнозируется тёплым – около плюс 15-16. Однако к концу первой декады в город на Неве придёт холодный циклонический фронт, который опустит столбики термометров до плюс 10-12. Кроме того, местами усилятся осадки, а градусники днём будут показывать всего плюс 8-10.

В 20-х числах октября погодная ситуация в Северной Пальмире станет неприятной: в светлое время суток воздух будет остывать до 1-3 градусов тепла, а после полуночи – до минус 3.

Погода в октябре в других регионах Северо-западного федерального округа

Привели в замешательство синоптики и жителей других регионов северо-запада России. Например, в Калининградской области в начале месяца будет днём не выше плюс 13-15. Но при в целом высокой для октября температуре и минимуме осадков, настроение калининградцам испортит неприятный, холодный ветер.

В конце второго месяца календарной осени Калининград и соседние населённые пункты ждёт ещё один очень неприятный сюрприз. Речь идёт о классических температурных качелях. Как предупреждают метеорологи, погода может резко меняться с плюса на минус и наоборот.

Сложная климатическая обстановка прогнозируется в Мурманской области, которую в середине осени накроет почти зимняя погода. Градусники здесь всё чаще станут показывать отрицательные показатели. Кроме того, периодически будет выпадать снег.

Прогноз погода на октябрь на юге России

В некотором замешательстве находятся и жители юга России. Синоптики им обещают очень резкие и непривычные для октября температурные перепады. Так, в Ростовской области в дневные часы воздух будет прогреваться до летних плюс 25-28. Зато по ночам возможны заморозки – до минус 2.

На морских курортах Кубани прогнозируется довольно приятная температура: в среднем ожидается плюс 22-24. Правда, к концу месяца воздух начнёт медленно, но верно охлаждаться, усилится ветер, пойдут дожди.

А вот в Крыму осадков, по прогнозу синоптиков, ожидается меньше. При этом до начала второй декады октября на полуострове столбики термометров застынут на отметке плюс 20, к середине месяца станет по-летнему жарко – плюс 25-27. После чего наступит резкое похолодание – до плюс 10.

Завершится октябрь 2020 в Крыму усилением ветра на суше, штормом на море и возможными осадками в виде мокрого снега в горах.

Прогноз погоды на октябрь в Сибири и на Урале

Ничего хорошего не ожидается во втором осеннем месяце в Сибири. Прежде всего в замешательстве находятся метеозависимые люди, которым надо быть готовыми к резкой смене погоды с тепла на холод. Так, в первые дни октября прогнозируется солнечная, очень тёплая погода (плюс 18-19). Однако уже после 10-го числа в Сибири сильно похолодает (до плюс 4-5). Кроме того, прогнозируются неприятные дожди и шквалисты ветер.

К 20-м числам октября столбики термометров опустятся здесь до минус 7, а местами и до минус 12, повалит снег. На юге Сибири зарядят ливни, градусники покажут плюс 5-7. Но к концу октября воздух и здесь остынет почти до зимних показателей (минус 10-12).

На Урале, по прогнозу синоптиков, в середине осени также как и в Сибири неожиданно станет тепло (плюс 17-18). Но сильные дожди и порывистый ветер нивелируют весь эффект от столь щедрого подарка природы. В целом же климатическая обстановка будет на Урале совсем непростой. Виной всему всё те же температурные качели и перепады атмосферного давления.

Так, в начале октября на юге Урала прогнозируется плюс 13-17, затем станет не выше плюс 5, в середине месяца вновь потеплеет, на сей раз до плюс 12-14, а у же ближе к ноябрю ожидаются морозы до минус 5 и снег.