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Bloomberg: Россия укрепляет лидерство на рынке пшеницы

Москва, 23.09.2020
#Зерно
#Экономика
  • Bloomberg: Россия укрепляет лидерство на рынке пшеницы

Валерий Матыцин/ТАСС

За два последних десятилетия на рынке пшеницы произошло много событий. Главное заключается в том, что Россия из импортера пшеницы превратилась в главного экспортера, на долю которого приходится пятая часть всего ее экспорта. Российское зерно покупают свыше ста стран. Москва не останавливается на достигнутом. Список покупателей все время расширяется. В основном сейчас он пополняется за счет стран, отказывавшихся раньше от зерна из России из-за его несоответствия каким-то требованиям качества.

На прошлой неделе зеленый свет зерну из России дал Алжир. В прошлом году покупателем стала Саудовская Аравия, рынок которой много лет оставался для российской пшеницы закрытым, пишет Bloomberg.

«Происходит большой рост как производства зерна, так и его экспорта из России,- комментирует новость об Алжире Джеймс Болсуорт, директор британской консалтинговой компании CRM AgriCommodities.- Для увеличения доли на мировом рынке Москва вложила большие деньги, и она (доля) растет».

Управление по зерну Алжира, третьего в списке главных импортеров зерна на планете, заявило в середине сентября об отмене всех ограничений и требований по качеству импортируемого зерна. Это значит, что уже в следующем тендере смогут участвовать все экспортеры, включая, естественно, и Россию.

Российские экспортеры уже получили из Алжира приглашения для участия в следующем тендере, а проверочная партия зерна из России прошла проверку.

До этого решения Россия могла поставлять лишь очень незначительные объемы зерна в Алжир, требовавший обеспечить низкий уровень повреждения зерна насекомыми. Кстати, Саудовская Аравия недавно открыла для российского зерна свой рынок, тоже ослабив требования к уровню повреждения зерна насекомыми.

В последние годы экспорт российского зерна растет практически во все страны. Ожидается, что в этом году Россия отправит за границу 37,5 млн тонн зерна и вернет себе титул главного экспортера на планете.

Своими успехами российские хлеборобы обязаны не только огромным территориям, но и собственной предприимчивости. Они далеко ушли от существовавшей при Советском Союзе колхозной системы.

Москве удалось потеснить на зерновых рынках США и Евросоюз во многом за счет низких цен. Россия доминирует на зерновых рынках в ряде стран. К примеру, в Египте в этом году российским экспортерам удалось выиграть почти 80% всех тендеров на поставки пшеницы. Что касается Алжира, то появление на алжирском рынке российского зерна, станет сильным ударом по экспортерам пшеницы из Франции, которые до сих пор доминировали в этой североафриканской стране. Кстати, по прогнозам специалистов, в этом году французский экспорт зерна сократится вдвое.

Ожидается, что главными конкурентами российских экспортеров зерна станут их коллеги из Канады и Австралии, где в этом году были хорошие урожаи. В России, кстати, в этом году тоже хороший, но не рекордный урожай зерновых. 

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