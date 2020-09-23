Путин назвал хамством поведение Запада в отношении самолета МС-21

Президент России Владимир Путин назвал хамством отказ западных фирм поставлять композитные материалы для производства самолета МС-21.

«Ничего не имеет общего с оборонным комплексом наш новый среднемагистральный самолет МС-21. Взяли и по соображениям недобросовестной конкуренции партнеры наши прекратили поставку соответствующих композитных материалов для крыла. Ну, что это такое? Ну, это просто хамство на мировом рынке с нарушением всех общепризнанных принципов и правил. Знают, что мы все равно сделаем. Ну, просто чтоб наши самолетостроители вышли попозже с этим продуктом. А они уже к этому времени предполагают занять эти ниши и рынки», – заявил Путин.

МС-21 – это среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Первый полет самолет совершил в мае 2017 года, а начало серийного производства, которое неоднократно переносилось, должно было стартовать до конца 2021 года. Компания «Аэрокомпозит» (производящая детали авиационной техники из композиционных материалов) в сентябре 2018 года попала под американские санкции, что привело к прекращению импортных поставок композиционных материалов.