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Путин объяснил Макрону ситуацию с Навальным

Москва, 23.09.2020
#Происшествия
#Алексей Навальный
#Политика
  • Путин объяснил Макрону ситуацию с Навальным

Алексей Навальный уже выписан из госпиталя Charite

https://www.instagram.com/navalny/

«Алексей Навальный уже симулировал разные болезни и совершал незаконные действия», — примерно так, по информации газеты Le Monde, президент РФ Владимир Путин охарактеризовал в беседе со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном российского блогера, вокруг которого разгорелись страсти международного масштаба.

США уже готовы буквально мстить за того, кого российский лидер назвал «простым интернет-баламутом», угрожая санкциями против (кто бы сомневался!) «Северного потока — 2» и призывая создать по этому поводу целую коалицию, к которой, по мнению Госдепа должен непременно примкнуть Берлин.

Впрочем, на то, что, как в старом анекдоте, «тут у меня карта и пошла» пока уповает только Вашингтон: власти ФРГ верить на слово кому бы то ни было не спешат, резонно предлагая предварительно во всем разобраться. Правда, есть один вопрос: а кто будет это делать?

 

Правда в крови

 

«В России уголовного дела нет, а есть "доследственная проверка по факту госпитализации". Такое впечатление, что я не в кому впал в самолете, а поскользнулся в супермаркете и сломал ногу», — написал на своей странице в LiveJournal Алексей Навальный. 

Он акцентирует внимание на том, что его «пытались убить боевым отравляющим веществом». По его словам, наличие «Новичка» подтвердили две независимые лаборатории во Франции и Швеции и спецлаборатория Бундесвера. Кроме того, пробы были вертолетом отправлены для исследования в ОЗХО.

А вот Москве показать образцы с «Новичком» никто как–то не удосужился. При том, что в анализах, взятых у блогера в Омске следов яда обнаружено не было. 

Как отметил посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью газете Berliner Zeitung, Москва ждет получения от Берлина образцов анализов, которые были взяты у блогера в Германии, что соответствует всем международным соглашениям. 

Образцы крови не являются вещественными доказательствами, однако в случае, если речь идет о медпробах, полученных в экспертных учреждениях важно оценить не только выводы эксперта или комиссии экспертов, но и применяемые в ходе исследования  методы, всю совокупность предшествующих  проведению экспертизы обстоятельств, пояснил «Эксперт-онлайн» адвокат, руководитель уголовной практики «BMS Law Firm» Александр Иноядов. 

«При сомнениях могут назначаться как дополнительные, так и повторные экспертизы. В ситуации с Навальным проблем с получением дополнительных или повторных проб, полагаю, нет», — добавил он.

Правда, сам герой этой истории желания сдать новые анализы в России, которую он обвиняет в отказе расследовать покушение, не спешит. Зато требует вернуть ему вещи, изъятые в России. «Требую вернуть мою одежду, обувь и мотоцикл», — иронизирует Навальный, имея в виду одежду, изъятую в Омске для проверки. По его словам, в Германию его отправляли «абсолютно голого». 

«30 дней «доследственной проверки» были использованы для того, чтобы прятать эту важнейшую улику... С учетом того, что на моем теле «Новичок» был обнаружен, и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда — очень важный вещдок», — пишет Навальный в своем блоге.

Правда, где он этот «вещдок» собирается предъявлять — непонятно. Ведь в Германии начать уголовное расследование произошедшего с российским оппозиционером не могут — туда он прибыл на лечение, а предполагаемое преступление произошло на территории другого государства. 

В России, по словам Сергея Нечаева, пока идет только предварительное расследование. При этом посол РФ в Германии призвал Берлин предоставить доказательства российским следователям, чтобы они могли провести официальное расследование.

 

Девушка-загадка

Пока медики, химики и следователи делают свою работу, сотрудники СМИ тоже трудятся не покладая рук. Журналисты выдвигают собственные версии и теории о том, что же произошло, «кто виноват и что делать». При этом далеко не все даже на западе полагают, что случившееся с «интернет-баламутом» — происки Кремля. Так журналист австрийской Contra Magazin Корнелия Шеффер отметила, что сказки братьев Гримм более занимательны и при этом более правдивы, чем история с Навальным.

Она с удивлением отмечает, что сторонники блогера застали его номер в Томске в том состоянии, в котором его оставил сам герой этой истории. «Приехали в гостиницу, и все было на месте… И бутылок было несколько, но вы взяли именно ту, что нужно. И, наверное, схватили голыми руками, но, о чудо, вы не упали через несколько минут с судорогами и пеной из рта», — пишет Шеффер, отмечая, что не единожды бывала в российских гостиницах и удивляясь, что номер оставили нетронутым после отъезда блогера. Последствия отравления она тоже считает удивительными, напоминая, что химик Андрей Железняков после соприкосновения с «Новичком» выжил только благодаря немедленно оказанной медицинской помощи. И до конца жизни (а прожил он после аварии в лаборатории всего 5 лет), имел серьезные проблемы со здоровьем. Отметим правда, что как поясняют сами коллеги Алексея Навального, в номер они зашли в перчатках, которые сейчас стало привычно носить в публичных местах.

Австрийский журналист предположила, что Навальному дали другой препарат, который должен был «временно вывести его из строя», но с гарантией выживания. «Можно просто передать в ОЗХО оригинальные образцы Навального из Омска, в которых не было обнаружено никакого яда. Но и этой организации доверять нельзя. Они добавят нужное в материалы и заявят: «Ура, мы нашли это». И ранее раскрытые данные по российским анализам не будут признаны, они заявят, что пробы и анализы сфальсифицированы», — резюмирует автор.

Умы журналистов занимают не только вопросы о том, травили ли Алексея Навального, чем это делали и какие цели на самом деле преследовались. Прессу интересует «самая таинственная сотрудница» блогера — Мария Певчих. Она занимала одну из ключевых должностей в ликвидированном ФБК, возглавляя отдел расследований. Певчих — самая непубличная сотрудница бывшего Фонда.

Мария Певчих - самая таинственная сотрудница ФБК. Она сопровождала Навального в командировке в Томск и вместе с коллегами нашла ту самую бутылку с «Новичком» в номере отеля pevchih.jpg Скриншот интервью Певчих BBC
Мария Певчих - самая таинственная сотрудница ФБК. Она сопровождала Навального в командировке в Томск и вместе с коллегами нашла ту самую бутылку с «Новичком» в номере отеля
Скриншот интервью Певчих BBC

Как сообщают на странице в Яндекс.Дзен «Собачье», Певчих сопровождала Навального в Новосибирске и Томске. Но когда в самолете блогеру стало плохо, ее рядом не было — девушка отправилась в Новосибирск на машине. Оттуда она вылетела в Омск. При этом, как сообщает русская служба BBC, которой Певчих дала интервью, именно она вместе с соратниками нашла в томском номере отеля Навального пресловутую пластиковую бутылку, которую потом вывезли в Германию и передали местным экспертам.

«… Мы остались на день дольше с нашими коллегами, потому что надо было доделать то, что мы не успели в предыдущие три дня в Томске», — рассказала руководитель отдела расследований ФБК BBC, пояснив, что узнав о случившемся в самолете от Киры Ярмыш, она с коллегами сразу бросилась в номер Навального. 

«Нас не то чтобы суперлегко пустили, но при этом мы не прорывались через кордоны или еще что-то такое. Мы объяснили ситуацию - и попали туда. С нами была администратор гостиницы… В итоге мы зашли, все это было достаточно буднично, мы не обсуждали: сейчас мы откроем дверь, ты пойдешь туда, а я пойду туда, и так далее, нет. Мы зашли, мы додумались взять перчатки, спасибо коронавирусу, теперь они есть у всех с собой всегда. Открыли дверь и стали снимать все, что попадает в кадр. Фрагмент этого сегодня был выложен в "Инстаграме"», — приводит BBC рассказ Певчих, которая, как оказалось, не считает, что лишила российских врачей важных материалов для исследований.

«У российских врачей 48 часов был сам Алексей, у которого, насколько мы знаем из их бесконечных пресс-релизов, выступлений, постов в "Фейсбуке" и выступлений на радио, были все анализы, которые нужны. Одна-другая бутылка не играет для российских врачей никакой роли, когда у них есть человек, у которого эти анализы можно взять и с гораздо большей степенью точности все определить», — заявила девушка.

При этом рассказывать «как все было» представителям правоохранительных органов соратница Навального не стала. Она в качестве переводчика сопровождала находящегося в коме блогера в самолете, транспортировавшем его в Германию. После чего, как отмечает портал «Nation News», до 11 сентября хранила молчание, не отвечая на запросы журналистов. Первое СМИ, с которым она пообщалась — «Медуза». А вот правоохранители так и не дождались ответа от Певчих. 

Она акцентирует внимание на том, что пообщаться с ней хотел не Следственный комитет, а томская транспортная полиция. И уклонилась она не от допроса, а от опроса. «Во-первых, не СК, а томская полиция, во-вторых, не допрос, а опрос — это две огромные разницы. Для допроса требуется дело, которого нет уже почти месяц. А юридических последствий от ухода от опроса никаких, окурок бросить на улице — это и то более серьезное правонарушение», — рассуждает Певчих, оговариваясь, что не доверяет российскому Следственному комитету, а то бы согласилась взаимодействовать с ним.

В интервью BBC Мария Певчих также говорит о непонятных людях в серых пиджаках, которые «шныряли по больнице и делали все, что угодно, кроме спасения его жизни». При этом девушка кажется забыла, что спасением жизни одиозного блогера в это время занимались люди в белых халатах.

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