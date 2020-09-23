Путин рассказал, насколько вырастут пенсии в России

Глава российского государства Владимир Путин назвал размер индексации пенсий в 2021 году.

Выступая перед членами Совфеда президент заявил, что в следующем году пенсии будут проиндексированы на 6,3%. Как подчеркнул он, этот показатель в 1,5 раза превышает прогнозируемую инфляцию, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что обращаясь к сенаторам, Путин заявил, что членам верхней палаты парламента РФ предстоит на нынещней сессии рассмотреть очень важные и принципиальные вопросы для россиян.

Президент поблагодарил сенаторов за ответственную работу во время пандемии COVID-19 и оперативное принятие решений по поддержке граждан страны в этот сложный период. Путин также объяснил смысл поправок в Конституцию, которые, по его словам, обеспечивают сохранение РФ как сильной президентской республики.

«Суть, смысл конституционных изменений в том, чтобы на долгие годы зафиксировать фундаментальные основы устойчивого развития России. Это историческая преемственность, моральные ценности, социальные гарантии, повышение роли общества. Укрепление и совершенствование баланса, равновесия между всеми ветвями власти при сохранении нашей старны как сильной президентской республики», – подчеркнул Путин.

Глава государства также обратился к правительству и парламенту.

«Граждане страны стали настоящими соавторами обновленного основного закона, поэтому они должны ощутит на себе действия принятых поправок», - резюмировал Путин, добавив, что Конституция – это основной закон страны, который создаёт базовые условия для полноценной жизни страны.