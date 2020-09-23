Путин выступает перед российскими сенаторами

Глава российского государства Владимир Путин выступает в эти минуты в Кремле перед членами Совета Федерации.

Обращаясь к сенаторам, президент РФ подчеркнул, что членам Совфеда предстоит рассмотреть в эту осеннюю сессию крайне значимые и принципиальные вопросы для граждан России.

«И как мы с Валентиной Ивановной Матвиенко договаривались, сегодня проведём встречу, как и планировали раньше, – цитирует Путина РИА Новости. – Хочу обозначить и свои подходы к тем задачам и приоритетам, которые мы вместе с вами будем продвигать».

Российский лидер также поблагодарил сенаторов за ответственную работу во время пандемии COVID-19 и оперативное принятие решений по поддержке россиян, а также поправок к Конституции.

Президент также объяснил смысл конституционных новаций.

По его словам, они обеспечивают сохранение наше страны как сильной президентской республики.

«Суть, смысл конституционных новаций состоит в том, чтобы на десятилетия вперед зафиксировать фундаментальные основы устойчивого развития страны. Это историческая преемственность, моральные ценности, это надежные социальные гарантии, повышение роли гражданского общества. Это укрепление и совершенствование баланса, равновесия между всеми ветвями власти при сохранении России как сильной президентской республики», – подчеркнул Путин.

Глава государства также обратился к правительству и парламенту.

«Я обращаюсь к правительству и парламенту: граждане страны стали настоящими соавторами обновленного основного закона, и граждане должны в полной мере ощущать действия принятых поправок в своей повседневной жизни», - сказал Путин.

При этом президент отметил, что Конституция – это основной закон, который создает базовые условия жизни страны. Путин также заявил, что запросы людей должны найти отражение в федеральном бюджете на предстоящие три года.