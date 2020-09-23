Российские ученые открыли уникальный природный антибиотик

Российские ученые из Томского государственного университета и других научно-исследовательских институтов РФ, открыли универсальный природный антибиотик, который способен преодолеть устойчивость патогенов к лекарственным препаратам. Уточняется, что речь идет о пептиде эмерициллипсина А, которые выделяется из алкалофильного мицеллиального гриба Emericellopsis alkalina.

О данном открытии уже сообщал журнал Applied Biochemistry and Microbiology. Вещество способно успешно бороться практически со всеми известными инфекциями у человека и животных, говорится в исследовании. Главной особенностью эмерициллипсина А является его универсальность, благодаря которой он может успешно воздействовать на грибные и бактериальные инфекции. Данное вещество способно поражать не только MDR- и XDR-формы бактерий, но и практически любые патогенные эукариоты, к примеру, мицеллиальные грибы и дрожжи.

По мнению томских ученых, одной из главных задач фармакологии сегодня является поиск природных антибиотиков, которые способны бороться с микроорганизмами, обладающими устойчивостью к известным антибиотикам.