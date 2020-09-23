В России за сутки выявлено 6,4 тыс. новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявлено 6 431 случаев коронавирусной инфекции, передает оперштаб. В общей сложности в стране за все время эпидемии зафиксировано 1 122 241 случаев заболевания. Число безвозвратных потерь за сутки составило 150 человек, число жертв за весь период достигло 19 799. Выписаны из российских больниц за последние 24 часа 5 750 пациентов, за все время поправились 923 699 человек.

Накануне в России было выявлено 6215 заболевших. Прирост в стране держится на уровне 0,6%, почти 25% новых больных не имели клинических проявлений болезни

Наибольшее число заболевших выявлено в Москве – 970 новых диагнозов. На втором месте по заболевшим находится Московская область (+215), третье место занимает Санкт-Петербург (+208). В пятерку регионов РФ с наибольшим распространением COVID-19 вошли Ростовская область (+183) и Воронежская область (+152). Наименьший прирост больных коронавирусом нового типа отмечен в Чечне (+5), Ненецком и Чукотском автономных округах (+2).

Ранее федеральный Центр по контролю и профилактике заболеваний США заявил, что первый случай выявления SARS-CoV-2 на территории Соединенных Штатов был зафиксирован в январе 2020 года у пациента в штате Вашингтон, который до этого побывал в китайском Ухане.