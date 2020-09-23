Рынок акций: En+ Group рос лучше рынка

Акции крупнейшего производителя низкоуглеродного алюминия и возобновляемой энергии компании En+ Group 22 сентября росли быстрее рынка по итогам дневной торговой сессии. Бумаги во вторник подорожали на +5,53% до 687 рублей за акцию.

Во вторник Мосбиржа приостановила до 28 сентября торги акциями «Русала», значительной частью которого владеет En+ (56,88%). Причиной стала процедура перерегистрации компании с острова Джерси на территорию России – в Калининград. Так компания сменит иностранную юрисдикцию на российскую и получит возможность без ограничений совершать валютные операции и расчеты. Также компания сможет воспользоваться налоговыми льготами (снижение налога на прибыль по доходам, полученным в виде дивидендов и при продаже акций).