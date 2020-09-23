Рынок акций: En+ Group рос лучше рынка

Акции крупнейшего производителя низкоуглеродного алюминия и возобновляемой энергии компании En+ Group 22 сентября росли быстрее рынка по итогам дневной торговой сессии. Бумаги во вторник подорожали на +5,53% до 687 рублей за акцию.
Во вторник Мосбиржа приостановила до 28 сентября торги акциями «Русала», значительной частью которого владеет En+ (56,88%). Причиной стала процедура перерегистрации компании с острова Джерси на территорию России – в Калининград. Так компания сменит иностранную юрисдикцию на российскую и получит возможность без ограничений совершать валютные операции и расчеты. Также компания сможет воспользоваться налоговыми льготами (снижение налога на прибыль по доходам, полученным в виде дивидендов и при продаже акций).
Индекс Мосбиржи по итогам дневной торговой сессии вырос на +0,73% до 2884,66 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,22% до 1195,64 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:32 мск составила 41,73 долларов за баррель (+0,70%). Российская валюта укреплялась – 76,10 рублей за доллар.