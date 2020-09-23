Сбербанк запускает собственный музыкальный сервис

Сбербанк России намерен создать собственный музыкальный сервис аудиостриминга «СберЗвук» на базе компании «Звук», говорится в пресс-релизе кредитной организации. Возглавит сервис Михаил Ильичев, руководивший «Звуком» с 2014 по 2017 год. В сообщении организации говорится также, что «по итогам сделки Сбербанк получил 100% акций компании "Звук"».

Уточняется, что новый музыкальный сервис соберет на своей платформе более 40 млн композиций от ведущих правообладателей мира, таких как Universal Music Group, Sony Music Entertainment и Warner Music Group. Также на площадке будут представлена музыка права, на которую имеют локальные и независимые звукозаписывающие студии. Пользователи нового сервиса смогут получить доступ к коллекции популярных аудиокниг и подкастов.

В пресс-релизе сообщается, что «собственный музыкальный сервис позволит компаниям экосистемы создавать новые уникальные продукты». Компании завершили интеграцию аудиостримингового сервиса со Сбербанк ID, в ближайшее время планируется завершить интеграцию c платежным сервисом SberPay. Музыку можно будет запустить и на сервисах подписки и умных устройствах банка. В кредитной организации уверены, что сервис будет востребован, поскольку в России насчитывается почти 65 млн граждан, которые предпочитают слушать музыку онлайн, 50% из которых слушают музыку более часа в день. По заявлению первого зампреда правления Сбербанка Льва Хасиса, «сервис усилит предложения организации на рынке развлечений».