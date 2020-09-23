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Швеция подумывает о карантине

Москва, 23.09.2020
  • Швеция подумывает о карантине

Столица Швеции во время пандемии

Из открытых источников

Власти Швеции задумываются о введении карантина в Стокгольме из-за ухудшения ситуации с распространением COVID-19, пишет агентство Bloomberg. По заявлению главного эпидемиолога страны Андерса Тегнелла, в шведской столице отмечается устойчивый рост случаев коронавируса в последние несколько недель во всех возрастных группах.

Власти всерьез обсуждают возможность ввести карантин, чтобы взять темпы распространения вируса под контроль, рассказал врач. При этом Тегнелл не сообщил, о каких именно мерах идет речь.

Его поддержал коллега - глава стокгольмского департамента здравоохранения Бьорн Эрикссон, который отметил, что после улучшения ситуации с коронавирусом в весенне-летние месяцы, с наступлением осени кривая заболеваемости опять пошла вверх. Медик обратился к жителям Стокгольма с призывом соблюдать социальную дистанцию и предупредил, что инфекция опять набирает обороты.

«Пандемия все еще продолжается, и меня возмущают люди, которые ведут себя так, как будто все уже закончилось», - прокомментировал он ситуацию.

Ранее Швеция неоднократно подвергалась критике со стороны ВОЗ из-за нежелания вводить карантин в связи с пандемией коронавируса. В то время, как большинство стран перевели своих граждан на режим самоизоляции, для шведов были открыты предприятия сферы услуг, школы и детские сады. Стокгольм ограничивался лишь призывом к жителям соблюдать меры предосторожности.

На сегодня в Швеции зафиксировано более 88 тысяч случаев COVID-19, свыше 5,8 тысячи человек скончались.

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