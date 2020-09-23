СМИ раскрыли детали разговора Путина с Макроном о Навальном

Президент России Владимир Путин в середине сентября провел телефонный разговор со своим коллегой Эммануэлем Макроном, в котором призвал проработать и другие версии инцидента с Алексеем Навальным, пишет французская газета Le Monde, ссылаясь на собственные источники. Издание сообщает, что российский глава напомнил в разговоре, что Навальный в прошлом уже симулировал плохое самочувствие, а уголовное дело по произошедшему с ним не возбуждено в России из-за результатов анализов у российской стороны, которые были сделаны во Франции и Германии.

Le Monde передает, что Путин призвал проработать и другие варианты инцидента с Навальным, а именно - вариант с проживающим в Латвии создателем «Новичка». Путин в беседе предположил, что Навальный мог отравиться, отметив, что «Новичок» менее сложное вещество, чем принято думать.

Макрон отверг обе версии – о латвийском следе и отравлении Навальным самого себя, сообщает издание. Французский лидер заявил, что для установки истинной картины произошедшего требуется, чтобы немецкая сторона передала России материалы. Он также отметил голословных обвинений в адрес российской стороны.