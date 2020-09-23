Специалисты определили модель экстренно приземлившегося в Ливии вертолета

В районе населенного пункта Сукна (муниципалитет Аль-Джуфра) экстренную посадку совершил вертолет Ливийской национальной армии (ЛНА). По фотографии с места происшествия специалисты определили модель авиационной техники.

Авторы Telegram-канала «Astra Militarum», предположили, что в городе Сукна разбился вертолет Ми-8. Эта модель имеется в стране с правления Муаммара Каддафи. Ранее их насчитывалось от 12 до 50 штук.

Напомним, инцидент произошел утром 23 сентября. При посадке у вертолета надломились шасси, и лопасти зацепили землю. После этого на борту начался пожар. Экипаж и пассажиры покинули борт. В результате ЧП никто не пострадал.

В ЛНА объявили о дополнительном расследовании случившегося. Итоги разбирательства объявит Главное командование.