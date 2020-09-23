Страховщики отказываются заключать контракты со строящими «Северный поток 2» судами

Из-за возможности введения санкций США против судов, принимающих участие в строительстве трубопровода «Северный поток-2», международная группа клубов взаимного страхования ответственности судовладельцев (International Group of P&I Clubs) отказалась от заключения контрактов по данному проекту.

«Напоминаем, членам клубов, что страховое покрытие не должно предоставляться судам, участвующим в деятельности, которая является незаконной и/или подвергает клуб риску нарушения санкций», - говорится в заявлении компании. В документе подчеркивается, что из-за прямой угрозы американских санкций, которые могут быть введены по законам США CAATSA и PEESA, компания отказывает в предоставлении страхового покрытия «для деятельности, связанной с проектами строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока"».

Для справки

В CAATSA - закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», в июле текущего года были включены рекомендации вводить ограничительные меры против компаний, сотрудничающих с проектами «Северный поток 2» и «Турецкий поток».

PEESA является Актом о защите европейской энергетической безопасности, документ предполагает противодействие проектам сторонних стран, ставящим под сомнение энергетическую самостоятельность ЕС.