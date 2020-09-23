Tekta Group выводит на рынок новый проект

ЖК Eniteo от TEKTA GROUP обещает стать новой архитектурной доминантой района, удачно расположившись в Академическом районе, в пешей доступности от станций метро «Академическая» и «Профсоюзная» и в 5 минутах езды от Ленинского проспекта и 10 минутах – от Садового кольца. Атмосфера давно сложившегося округа, известного своими жильцами из среды научной интеллигенции, близостью к главному зданию МГУ, Институту экономики РАН, парку-усадьбе Черемушки-Знаменское и тихими зелеными скверами годами пленяет сердца жителей столицы. Название комплекса отсылает к его уникальному окружению и неповторимым характеристикам. В переводе с латинского «Eniteo» -- «блистать и отличаться». Камерный проект расположится в двух монолитных башнях высотой 42 этажа, соединенных стилобатом, блестящий экстерьер которых выполнен с сочетанием металла латунных оттенков и стекла, подчеркивающих воздушный характер и оригинальность геометрии. А МОПы здания спроектированы архбюро HAAST, известными создателями современных и эргономичных общественных пространств.

Всего в комплексе будет насчитываться 662 просторные квартиры с современными европейскими планировками с высотой потолков до 3.32 м. В проекте предполагаются двух-, трех и четырехкомнатные форматы, квартиры с террасами и пентхаусы. На 39 этаже расположатся террасы с захватывающими видами. Во всех квартирах будет реализована отделка white box. Исключительной особенностью комплекса станет расположение квартир в башнях под таким углом, что, вместо привычных 4-х, там образуются 6-угольные пространства с невероятным панорамным обзором. Такой необычной архитектуре проект обязан бюро KAMEN architects.

«Мы создали объект, в котором любой может почувствовать его ритм и динамику. Взаимодействие в движении. По мере приближения и удаления мы видим весь спектр его блестящих характеристик», - рассказывает архитектор проекта Иван Греков.

Благоустройству в новом комплексе будет отведено особое значение. Так, помимо общего озеленения двора, тут появится второй уровень благоустройства на эксплуатируемой крыше стилобата. Рисунок мощения во дворе будет повторять линии на фасадах башен, плавно переходя с одной плоскости на другую.

Безопасность и приватность нахождения в комплексе станут основой спокойствия и безмятежности жильцов. В проекте предполагается двухуровневый подземный паркинг на 420 мест с дополнительными гостевыми местами, подняться из которого на лифте можно в любую квартиру, а на закрытую территорию с круглосуточной охраной и камерами по всему периметру ЖК невозможно будет попасть посторонним. Вход во дворы будет оборудован системой контроля доступа, которая также будет оснащена считывателями автомобильных номеров.

Tekta Group — это современная девелоперская лаборатория, которая разрабатывает новые образы жизни. Коллекция эксклюзивных форматов жилья, предлагаемых компанией, выходит за рамки того, что люди привыкли называть «квартирой».

Сегодня Tekta Group реализует четыре проекта в Москве: ЖК «Маяковский», Городские резиденции Spires, Городской квартал Big Time и NOW. Квартал на набережной.