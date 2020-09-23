Турция на всех парах мчится к финансовой катастрофе

Незамеченный кризис

С начала года курс лиры к доллару рухнул уже на 30%, при этом, если для стран экспортеров, например, России, девальвация не является чем-то критическим, напротив, иногда даже поощряется властями, то для Турции, которая является чистым импортером, ослабление валюты больше напоминает удавку на шее.

Чем выше курс, тем больше денег нужно для оплаты импорта, и каждое снижение лиры - это еще один болезненный удар. События в экономике Турции за пока не стали заметной новостью, вероятно, только потому, что оказались заслоненые другими катаклизмами года.

Власти Турции уже какие только не предпринимали меры для стабилизации курса: они повышали ставки на межбанке до 1000%, проводили интервенции, использовали свопы и так далее - все это в лучшем случае дает краткосрочный результат. Например, летом центробанк Турции сумел ненадолго заморозить курс национальной валюты, но осенью падение продолжилось с новой силой.

В стране просто нет необходимого объема валюты. Если в начале года резервы центробанка составляли порядка 75 миллиардов долларов, то сейчас всего 45 млрд, причем, как отмечают эксперты рейтинговых агентств, почти все это резервы коммерческих банков, а у самого регулятора не осталось уже ничего.

У Турции, правда, есть еще и достаточно крупные золотые запасы. Тем не менее, вероятность того, что страна столкнется с еще более серьезным кризисом платежного баланса, что приведет к резким сбоям в экономической деятельности и дальнейшему ухудшению ситуации, крайне высока.

Кредитный рейтинг страны уже достаточно давно находится на «мусорном уровне», а на прошлой неделе агентство Moody’s понизило его еще - теперь Турция находится в компании не самых благополучных африканских стран.

Кризис платежного баланса - это одна из самых сложных ситуаций для экономики. Поступление валюты в страну меньше, чем ее отток, то есть на оплату внешнего долга и импорта нужно больше денег, чем есть у казны и частных компаний. Если такая ситуация продлится достаточно долго, это будет означать банкротство.

Стоит также отметить, что низкие цены на нефть выступают смягчающим фактором. Если бы баррель стоил не 40 долларов, а, скажем, 65 или 70, то дефицит платежного баланса был бы гораздо более существенным.

Турция и Россия

Нельзя не сказать, что внешний долг страны составляет порядка 100 миллиардов долларов, и это колоссальная сумма в текущей ситуации. Понятно, что о рыночных займах в такой ситуации и с таким рейтингом речи не идет, поэтому Центральный банк Турции привлекает валюту в основном за счет своп соглашений. Так, в мае, Катар протянул руку помощи и увеличил своп-линию до 15 миллиардов, однако и этого явно недостаточно. Но найти других помощников Реджеп Тайип Эрдоган не может.

Ну и, конечно, нельзя не сказать, что решающий вклад в ухудшение экономики Турции внес коронавирус. Одним из важных источников валютных поступлений является туристический сектор, однако в этом году поток туристов по понятным причинам рухнул почти вдвое.

Турция является крупным внешнеэкономическим партнером России. Она, кстати, первой распахнула двери перед российскими туристами после пика пандемии, и в контексте ее экономических трудностей это вполне объяснимо.

Стоит отметить, что определенные проблемы с платежным балансом намечаются и у России. В опубликованном ЦБ РФ проекте «Основных направлений денежно-кредитной политики» можно отметить ожидание резкого ухудшения показателя к концу года.

По подсчетам регулятора, профицит сальдо платежного баланса по итогам 2020 года составит всего 2 млрд долларов. В период с начала года по август показатель составил 21,3 миллиарда.

Из расчетов регулятора следует, что Банк России ожидает снижения средней цены на нефть в сентябре-октябре до 38 долларов. Это именно средняя цена, так что потенциал падения в определенный момент времени еще очень высок.