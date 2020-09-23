Украина отказалась считать Лукашенко законным президентом Белоруссии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна не признает Александра Лукашенко президентом Белоруссии.

«Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя «инаугурация» А. Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства», написал Кулеба в своем твиттере.

Ранее Германия, Словакия, Литва, Латвия и Эстония отказались признавать легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко после проведенной сегодня инаугурации.

17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой отказался признавать избрание Александра Лукашенко и результаты выборов.

Сегодня утром, 23 сентября, в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко. Во время этой тайной церемонии, которая проходила во Дворце независимости, он принес присягу на белорусском языке. Лукашенко поклялся «верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь».

Протесты в Белоруссии продолжаются со дня проведения президентских выборов – 9 августа этого года. Согласно официальным данным ЦИК республики, Александр Лукашенко получил на выборах более 80% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов. Массовые акции протеста проходят по воскресеньям – на улицы двухмиллионного Минска выходит от 100 тыс до 200 тыс человек.