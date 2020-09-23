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В Кремле рассказали, может ли Навальный въехать в Россию

Москва, 23.09.2020

Руководитель пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был выписан из берлинской клиники Charite. По словам представителя Кремля Навальный, как и любой россиянин, сможет въехать в РФ. Но каких-то разговоров или встреч с ним в Москве не планируется, передаёт РИА Новости.

«Что касается его возвращения в Москву: как любой российский гражданин он волен это сделать, в любой момент», – подчеркнул Песков. – Но пока между ФРГ и РФ нет прямого воздушного сообщения. Соответственно, это можно сделать или через те страны, с которыми сейчас есть авиасообщение, ну или друзья, или официальная принимающая сторона предоставит опять частный самолёт, этого уже мы не знаем», – резюмировал глава президентской пресс-службы.

Ранее сообщалось, что 23 сентября Алексей Навальный был выписан из берлинской клиники Charite. Навальный находился на лечении «32 дня, из них 24 дня — в реанимации».

В медучреждении допускают, что их пациент, который находился на лечении «32 дня, из них 24 дня — в реанимации, полностью восстановится, по крайней мере, в настоящее время о каких-либо «отдаленных последствиях тяжелого отравления» судить нельзя.

Напомним, оппозиционному политику Алексею Навальному стало плохо в самолёте при возвращении из Томска в Москву. Лайнер экстренно приземлился в Омске, где политику была оказана медицинская помощь в реанимации Омской больницы скорой помощи № 1.

По данным российских медиков, они не обнаружили присутствие ядов в пробах Навального, которому был поставлен диагноз нарушение обмена веществ. Заболевание вызывало резкое понижение сахара в крови, говорится в заключении омских медиков.

Через 2 дня по настоянию родственников он был перевезён в берлинскую клинику Charite, где в анализах больного были обнаружены следы яда из группы боевых веществ «Новичок». Выводы немецких врачей подтвердили их коллеги из Швеции и Франции. В свою очередь Москва, добивается и пока безрезультатно доступа к информации по результатам анализов.

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