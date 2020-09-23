В Минске начались столкновения протестующих с силовиками

Белорусским силовикам не удалось задержать или разогнать всех протестующих в Минске. Отдельные группы митингующих блокируют автозаки и микроавтобусы без номеров с задержанными, вступают в драки с силовиками, пытаются вытащить из машин сотрудников ГАИ. Часть дорог белорусской столицы перекрыты митингующими.

Ранее силовики пытались разогнать многочисленную мирную акцию оппозиции – демонстрантов избивали дубинками, против них были применены водометы и слезоточивый газ. Начались массовые задержания демонстрантов по всему Минску.

Поводом для протеста стала неожиданная и тайная инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Сегодня утром, 23 сентября, в Минске состоялась инаугурация Лукашенко. Во время этой церемонии, которая проходила во Дворце независимости, он принес присягу на белорусском языке. Лукашенко поклялся «верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь».

Германия, Словакия, Литва, Латвия и Эстония отказались признавать легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко после проведенной сегодня инаугурации.

17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой отказался признавать избрание Александра Лукашенко и результаты выборов.

Протесты в Белоруссии продолжаются со дня проведения президентских выборов – 9 августа этого года. Согласно официальным данным ЦИК республики, Александр Лукашенко получил на выборах более 80% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов. Массовые акции протеста проходят по воскресеньям – на улицы двухмиллионного Минска выходит от 100 тыс до 200 тыс человек.