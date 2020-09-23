В Минске начался разгон протестующих

В столице Белоруссии ОМОН и люди в зеленой одежде без опознавательных знаков начали массовые задержания протестующих, собравшихся возле стелы «Минск — город-герой». Для разгона митинга власти используют водомет с окрашенной в оранжевый цвет водой.

Поводом для протеста в будний день стала неожиданная для граждан страны инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Сегодня утром, 23 сентября, в Минске состоялась инаугурация Лукашенко. Во время этой тайной церемонии, которая проходила во Дворце независимости, он принес присягу на белорусском языке. Лукашенко поклялся «верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь».

Германия, Словакия, Литва, Латвия и Эстония отказались признавать легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко после проведенной сегодня инаугурации.

17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой отказался признавать избрание Александра Лукашенко и результаты выборов.

Протесты в Белоруссии продолжаются со дня проведения президентских выборов – 9 августа этого года. Согласно официальным данным ЦИК республики, Александр Лукашенко получил на выборах более 80% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов. Массовые акции протеста проходят по воскресеньям – на улицы двухмиллионного Минска выходит от 100 тыс до 200 тыс человек.