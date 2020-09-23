Власти ФРГ не признали Лукашенко президентом Белоруссии

Германия не признаёт Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. По его словам, то, что прошедшая сегодня в Минске церемония была подготовлена секретно и проведена без участия общественности – показательный факт.

«После этой церемонии господин Лукашенко не может рассчитывать на демократическую легитимность», – подчеркнул Зайберт.

Он также отметил, что президентские выборы в Белоруссии были не свободные и не демократические, передаёт агентство «Интерфакс».

«Германия ждет от Лукашенко и его аппарат прекратить использовать жестокое насилие против мирных демонстрантов. Также необходимо отпустить политических заключенных и прекратить пытки в тюрьмах», – резюмировал официальный представитель правительства ФРГ.

Кроме Германии, ещё четыре страны ЕС – Словакия, Литва, Латвия и Эстонии – отказались признавать легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко после проведенной сегодня инаугурации.

Напомним, утром 23 сентября в Белоруссии неожиданно даже для части политического истеблишмента страны состоялась инаугурация Александра Лукашенко. Во время этой тайной церемонии, которая проходила во Дворце независимости, избранный президент принёс присягу на белорусском языке, положив руку на Конституцию.

Он поклялся «верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности». После чего глава ЦИК Лидия Ермошина вручила Лукашенко удостоверение главы государства.

На инаугурации присутствовали несколько сотен человек, среди которых государственные деятели, представители СМИ, культуры и спорта. При этом официально проведение церемонии не анонсировалось, её трансляция не велась даже на белорусских телеканалах. Не в курсе предстоящей церемонии были и в Кремле.

На новости о тайной «инаугурации» Лукашенко отреагировал российский рубль, который ускорил своё падение на торгах Московской биржи.