Власти США расширили антироссийские санкции

Американские власти расширили ограничительные списки, в которые вошли физические и юридические лица, которые якобы вмешивались в выборы президента США, несли угрозу в сфере кибербезопасности, а также имеют непосредственное отношение к конфликту на востоке Украине.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на сайт Минфина США, санкции введены в отношении шести физических и двух юридических лиц из России.

Также в «чёрные списки» Вашингтона попали один гражданин Финляндии и некоторые компании, которые базируются в этой стране.