Врач назвал фактор, который может помешать организму побороть COVID-19

Снизить иммунную защиту организма и, как результат, сопротивляемость к коронавирусу и другим инфекциям способен стресс, рассказал агентству РИА «Новости» главный внештатный невролог Минздрава Московской области Ринат Богданов.

«Наша иммунная система борется с внешним проникновением чужеродных белковых тел и чужеродного ДНК, именно поэтому у людей с ослабленной иммунной системой, риск заразиться любой инфекцией выше», - рассказал врач. Он добавил, что любой стресс, а тем более, хронический, снижает сопротивляемость к любой инфекции, в том числе к коронавирусной.

Медик пояснил, что в районе слизистых оболочек человека расположены фильтры, которые препятствуют проникновению инфекции, в медицине это свойство называется «барьерной функцией иммунной системы».

Именно поэтому необходимо, как можно чаще орошать слизистую, поскольку «сухие слизистые менее устойчивы к проникновению любой инфекции, в том числе коронавирусной», дал рекомендации врач.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России выявлено 6 431 случаев коронавирусной инфекции, передает оперштаб. В общей сложности в стране за все время эпидемии зафиксировано 1 122 241 случаев заболевания. Число безвозвратных потерь за сутки составило 150 человек, число жертв за весь период достигло 19 799. Выписаны из российских больниц за последние 24 часа 5 750 пациентов, за все время поправились 923 699 человек.