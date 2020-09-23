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ЮУрГУ получил первый на Урале нейрокомпьютер

Москва, 23.09.2020
Леонид Соколинский — о новейшем нейрокомпьютере на Урале, о будущем нейросетей и искусственного интеллекта
#Интервью
  • ЮУрГУ получил первый на Урале нейрокомпьютер

Проректор по информатизации ЮУрГУ Соколинский Л.Б.

Фото Виктория Матвейчук

Лаборатория суперкомпьютерного моделирования Южно-Уральского государственного университета получила первый на Урале нейрокомпьютер. Нейрокомпьютер — это специализированная многопроцессорная система для создания искусственных нейронных сетей. Журнал «Эксперт» поговорил с проректором ЮУрГУ по информатизации, доктором физико-математических наук Леонидом Соколинским.

— Суперкомпьютер, нейрокомпьютер… в чем разница между ними?

— Нейрокомпьютер использует мощные дорогостоящие графические ускорители. С их помощью можно быстро и эффективно обучать нейронные сети. Обучить нейросеть трудно на обычном компьютере, это занимает месяцы. Нужен мощный компьютер, но суперкомпьютер для этого не подходит.

— Какие практические задачи могут решить искусственные нейронные сети?

— Этих задач великое множество! В медицине, психологии, энергетике и многих других областях. Можно применить нейросеть для людей со слабым слухом. Наши ученые разрабатывают нейросеть для слухового аппарата и обучают ее отсеивать посторонние шумы. Сейчас есть слуховые аппараты, но они усиливают все звуки в принципе. Представьте, насколько будет удобнее, когда слуховой аппарат сможет усиливать только полезные сигналы. Например, музыку, если человек на концерте, или речь, если он на совещании.

— Где уже используют нейрокомпьютеры?

— Не ошибусь, если предположу, что на Урале это первый нейрокомпьютер. Сбербанк недавно установил подобный компьютер, «Кристофари», он самый мощный сейчас в России. Нейрокомпьютер ЮУрГУ прежде всего используется для наших внутренних задач.

— Ученые ЮУрГУ уже работают над проектами с использованием нейрокомпьютера?

— Конечно. В последнее время в мире набирает популярность «умный» автомобильный транспорт. У нас создают нейронную сеть для активных амортизаторов «умных» автомобилей. Благодаря их работе автомобиль станет устойчивее на дороге и будет экономить ресурс ходовой части. Есть и проект искусственной нейросети, которая будет следить за прокатным станом на Магнитогорском металлургическом комбинате. Там используется много датчиков, а специально обученная нейросеть будет обрабатывать информацию со всех датчиков и предупреждать о неисправностях, что намного увеличит срок службы оборудования, поможет предотвратить технологические аварии и простои.

— Промышленность и энергетика — наиболее перспективные направления для проектов с использованием нейрокомпьютера?

— Одни из наиболее перспективных. Например, наша разработка для нефтяников и газовиков может быть успешно завершена при использовании нейрокомпьютера. Команда ученых создает нейросеть, которая обработает данные из многофазных расходомеров. Это поможет определить, где есть утечка, или даже предотвратит катастрофу.

— Кто может использовать нейрокомпьютер? Как до него добраться?

— Нейрокомпьютер можно использовать через интернет из любой точки мира. Приоритет у наших ученых и студентов старших курсов. Он доступен и для коммерческого использования по договору с университетом.

— Какие перспективы для университета помимо интересных проектов открывает наличие нейрокомпьютера?

— Надеюсь, компьютер будет загружен и эффективно использован. Его комплектация сейчас позволяет удвоить мощности для более глубоких исследований. Уверен, что нейрокомпьютер будет способствовать продвижению университета в мировом научно-образовательном пространстве.

Исследования в области цифровой индустрии — одно из трех стратегических направлений развития научной и образовательной деятельности Южно-Уральского государственного университета наряду с экологией и материаловедением.

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