Зеленский рассказал об общении с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил интервью словацкому изданию Hospodárske, что его контакты с российским лидером Владимиром Путиным ограничены, однако, каждое общение носит предметный характер. По заявлению Зеленского, он хотел бы большей эффективности от таких переговоров.

Издание сообщает, что, по словам, украинского главы, у него есть «различные форматы общения с президентом Путиным - это и нормандский четырехсторонний формат, и двусторонний формат». Когда возникает острая необходимость, лидеры общаются напрямую, пишет СМИ. Подобный формат, по словам Зеленского, «помогает найти нужные решения, важные не только для Украины, но и для всей Европы».

«Коммуникация с президентом России ограничена, но предметная. Как перфекционист я хотел бы большей эффективности от нашего диалога», - цитирует издание президента Зеленского.