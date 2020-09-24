Акции дня: Mail.ru Group откатился назад

Бумаги Mail.ru Group упали, несмотря на позитивные новости о планах привлечь 600 млн долларов. За торговую сессию в четверг котировки просели на -5,6% до 2196 рублей за акцию.

Холдинг заявил, что намерен привлечь дополнительное финансирование через размещение депозитарных расписок (ГДР) и выпуск облигаций. Таким образом компания увеличит free-float и удовлетворит гигантский спрос со стороны фондов. Есть риск, что после SPO число желающих купить акции компании снизится.

Тем не менее, привлеченные средства компания направит на развитие существующих бизнес-вертикалей, сделки в области M&A, финансирование СП со «Сбербанком», кредиты членам группы компании. Также в четверг в Mail.ru Group в ответ на предположения экспертов о покупке компании «Сбербанком» сообщили, что компания не продается.

Индекс Мосбиржи по итогам дневной торговой сессии упал на -0,12% до 2912,76 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,57% до 1188,98 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:10 мск составила 41,75 долларов за баррель (-0,05%). Российская валюта укреплялась – 76,97 рублей за доллар.