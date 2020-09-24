Банковский эксперт объяснил, как закрыть кредитную карту, чтобы не остаться должным

Иван Соловьёв – глава Центра правовой помощи «Дело жизни» – объяснил, как закрыть кредитную карту, чтобы не остаться должны. В интервью агентству «Прайм» он рассказал, что для этого надо обязательно обратиться в банк, прихватив с собой карту и паспорт.

По словам эксперта, в случае наличия задолженности её обязательно надо погасить. При этом необходимо сохранить документ о закрытии кредитной карты. Через один-два месяца, как рекомендует Соловьёв, следует ещё раз посетить банк, чтобы точно удостовериться в отсутствии открытых счетов.

Также эксперт подчеркнул, что погашения долга для закрытия кредитки недостаточно. Он напомнил, что в банке надо обязательно закрыть кредитный счёт, убедившись в отсутствии претензий со стороны кредитной организации.

«Не должно быть никаких штрафов за просроченные платежи или за досрочное расторжение договора», – резюмировал руководитель Центра правовой помощи «Дело жизни».